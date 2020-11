El desopilante regalo de Graciela Alfano al equipo de LAM

Graciela Alfano siempre se las ingenia para romper los moldes. Muchas veces las ocurrencias de la vedette causan risas y otras no tanto. El día de hoy asistió al programa en donde oficia de panelista, “Los Ángeles de la Mañana”, que conduce Ángel de Brito. A todo el equipo le llamó la atención una bolsa que tenía la ex de Matías Alé. Para aumentar más el misterio y la curiosidad de sus compañeros, la rubia esperó hasta el final para mostrar su contenido.

Antes de revelar el secreto, la actriz aclaró que apenas lo vio pensó en sus compañeras de equipo. En la suerte que el particular objeto les podía traer: “Les traje un presente chicos. Yo vi esto y dije ’las angelitas, esto es para que les de suerte’. No lo pude creer, lo vi y dije ’esto es la mascota de LAM. Estoy emocionada y quiero que lo conozcan”, comenzó diciendo Graciela Alfano, antes de abrir y mostrar a todos lo que había dentro de la bolsa.

El presentador del programa no le quitaba los ojos de encima a la bolsa de plástico naranja que tenía Graciela Alfano apoyada sobre el sillón, sin contar todavía de qué se trataba. Sin poder contener su curiosidad, De Brito disparó: “Juro que no me imagino lo que tiene adentro la bolsa, me quiero imaginar pero no puedo”, mientras Graciela iba abriendo el moño con toda la paciencia del mundo. Ángel no pudo más y asomó su cabeza para ver de qué se trataba.

Entre la gracia y el asombro el conductor arrojó: “¡Un olor a podrido!”. Luego de la reacción del presentador, al fin y luego de una larga espera: Graciela terminó por revelar lo que llevaba adentro de la bolsa, como “mascota de LAM”. Era nada más y nada menos que un loro embalsamado que inmediatamente causó unas cataratas de carcajadas de todo el equipo que no podían creer lo que estaban viendo.

Aclaración de Graciela Alfano

Antes de terminar el programa, Graciela Alfano aclaró que está totalmente en contra de la matanza de animales y que lo repudia de todo corazón: “Yo repudio la mantanza de animales. Lo que hacía mi papá lo aborrezco. Yo amo los animales y decir que traen mala suerte me parece un horror. En un futuro todos vamos a ser veganos. Repito que amo a los animales, a este lorito le puse Pedro por Peter Pan, que amo Peter Pan”.