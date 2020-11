La presencia de Augusto Barros puede complicar el juicio político contra Cáceres

(Por Diego Nofal) El juicio político en contra de los magistrados de Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres tendrá su tratamiento en la próxima sesión en Diputados. Hasta ahora, se supo que e pedido no tendría todo el acompañamiento necesario, pero sí promete un encendido debate en el recinto. El ministro Cáceres presentó un escrito en la Cámara de Diputados, solicitando que se aparte del tratamiento del juicio político al diputado Augusto Barros “por carecer el mismo de la integridad necesaria para juzgar a un juez de la Corte de Justicia de esta provincia”.

Consultado sobre el escrito presentado en un momento muy particular en la Cámara, donde se tratará el juicio a dos magistrados de la corte, Cáceres sostuvo que “siempre hubo motivos para apartarlo, pero no lo hice para no entorpecer la continuidad del juicio político que se produce en mi contra”. “Barros, en forma reiterada y constante, expresó que el juicio político a la Dra. Sesto y el Dr. Cáceres no se trataba porque no alcanzaban los números, refiriéndose, indudablemente, a que no contaba con la cantidad de votos necesarios para destituirme”.

Además, el ministro Cáceres recordó que el legislador justicialista es apoderado en una causa electoral en curso, donde fue recusado por Barros, que alegó enemistad manifiesta, “lo cual corresponde a su ánimo por lo que ya debiera encontrarse apartado de entender en mi destitución. Encontrándome bajo proceso de juicio político y basado en la expresión del Diputado Barros, que mantiene una enemistad manifiesta conmigo, que soy parte en el juicio, se torna razonable e imperioso que el diputado sea apartado”.

También explicó que la Comisión de Juicio Político que integra el legislador Augusto Barros emitió un dictamen que declaró la procedencia formal de la denuncia en su contra, fundado en que el magistrado no realizó ningún descargo sobre la denuncia. Sin embargo, Cáceres asegura que sí realizó una presentación en tiempo y forma, por lo que considera que Barros es “partícipe” de esta maniobra en su contra.

Por último, cita una entrevista radial del diputado en donde plantea: “Contestando a una de las tantas acusaciones públicas que tiene en su contra, expresó que se trataba de una operación orquestada por mí, lo que demuestra una animosidad impropia de quien debe juzgar mi continuidad como juez”, remarcó el ministro. “Si bien el diputado Barros cuenta con los atributos técnicos de verdadero jurisconsulto, demostrando incluso ser un hombre preocupado por la suerte de su familia, no ostenta la integridad suficiente para ser juez de jueces”, finalizó Cáceres.