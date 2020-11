Un cirujano expuso las operaciones de Wanda Nara

Si tenemos que nombrar el top ten dentro de las mediáticas en Argentina, seguramente Wanda Nara estaría en el podio. La modelo supo usar situaciones totalmente insólitas para saltar a la fama. Desde la imagen usando un calzoncillo de Maradona como pantalón. Luego confesó que era todo mentira y que la foto estaba planeada. También algunos recordaran las declaraciones de la empresaria cuando juraba que era virgen. Siempre de una u otra forma se mantuvo en boca de todos.

Hace un par de años que Wanda Nara no tiene el mismo perfil. Ahora se muestra como madre de familia, esposa y sobre todo una empresaria exitosa, que lleva adelante los negocios de su marido actual Mauro Icardi. Siempre con su imagen de chica sexy . Hace un par de días la hermana de Zaira hizo unas declaraciones en sus redes sociales que sorprendió a todos los que en ese momento estaban viendo el directo.

La modelo planteó la dinámica de un ping pong de preguntas y respuestas en donde respondería todo, sin filtros. Una de las seguidoras le consultó si se había operado algo: “No, jamás me operé nada, aunque no lo crean, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé, nada que ver chicos. No voy a mentir algo así… Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”, explicó Wanda para asombro de muchos.

Teniendo en cuenta estas polémicas declaraciones de la rubia, la producción de Los Ángeles de la Mañana”, convocó a un famoso cirujano para consultarle por la veracidad de los dichos de Wanda Nara. El encargado de sacar a la luz la verdad fue Cristian Pérez Latorre. Un especialista en cirugía plástica. El famoso cirujano no le tuvo piedad y sacó los trapos al sol. Pérez no dudó en poner en práctica sus conocimientos profesionales para aclarar algunas cuestiones.

“Se hizo los labios, la nariz, los pómulos… Obviamente, comparando las fotos, es imposible esos cambios sin cirugía”, afirmó el cirujano de los famosos desde California. “Es obvio que ella fue mejorando. Si uno la compara con su hermana Zaira puedo decir que ella sí no tiene nada hecho, porque tiene una belleza natural nata que su hermana Wanda no”, concluyó Cristian Pérez Latorre sobre la transformación de Wanda Nara a través de tiempo.