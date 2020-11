Una semana después, el asfalto de Corpacci se salía con una escoba en El Peñón

Una semana después de haberse inaugurado la ruta El Peñón- Villa de Antofagasta ya se le salía el asfalto cuando los viales le pasaban un cepillo, nadie escuchó. La pavimentación fue inaugurada en noviembre del 2019 por Lucia Corpacci, pero un año después hay que volver a hacer todo porque con una escoba ya se le salía el pavimento. Lucía malgastó 35 millones de pesos y hoy Jalil la quiere repavimentar con otros 68 millones. Los nombres de los que estuvieron y tenían las manos coloradas de tanto aplaudir el asfalto que costó millones y no sirve.

Ante todo ¿qué pasó? De acuerdo a la información, fotos y videos a los que accedió El Aconquija, no se hizo la base granular del espesor correspondiente y además no se hizo riego de liga, se tiró el pavimento sobre la tierra en algunos casos y el espesor del pavimento no es el que figura en el proyecto. Los responsables, el exAdministrador del gobierno de Corpacci, Naranjo y los ingenieros Roque Herrera y René Aragón. El actual Administrador del organismo provincial, Roque Miguel Herrera, sostuvo que pasaron muchos camiones pesados y por eso se rompió el asfaltado. Específicamente dicen que “el uso que se le da hoy en día es distinto al que se le proyectó”. ¡Qué planificación! Hicieron una ruta “no apta para la minería” en una “zona minera”. Cráneos.

Recordemos lo que se dijo en ese momento en el parte oficial donde se acordaban de la minería en otros términos: “La importancia de esta obra radica principalmente en poder brindar a quienes la transitan confort y seguridad en el andar, ya sea con fines turísticos, relacionados con la minería, y para el uso de la sociedad en general. Con un ancho de calzada promedio de 6,20 metros, un espesor de carpeta asfáltica de 0,04 metros, la técnica ejecutada fue de mezcla en frío, preparada con material granular clasificado de canteras de la zona y diluido asfáltico. Otro tipo de mezcla resultaba inviable debido a las bajas temperaturas del lugar”.









Aparte de Corpacci ¿quiénes más estuvieron presentes entonces? Raúl Jalil (gobernador electo), Rubén Dusso (ministro, vice electo), Marcelo Rivera (Gobierno); Daniel Zelarayán (Producción); Fernando Jalil (Diputados); Jorge Solá Jais (Senadores); Raúl Barot (EC Sapem de Energía); René Aragón (Vialidad) y los intendentes Julio Taritolay (Antofagasta de la Sierra), Gilberto Santillán (Londres) y Jorge Herrera (Las Juntas), el senador Mario Carrizo, entre otros funcionarios que viajaron con viático la famosa inauguración.

Por lo antedicho, el Gobernador, Raúl Jalil, junto al ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquis y los intendentes de Londres, Gilberto Santillán y de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, firmaron la constancia de recepción de los materiales para la repavimentación de la ruta El Peñón – Villa de Antofagasta. La obra se realiza a través del Fideicomiso Minero con un monto de 68 millones de pesos.