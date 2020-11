Aumento para todos los jubilados en diciembre

En la jornada de este 18 de noviembre el presidente Fernandez anunció una buena noticia para los jubilados. Se trata de un aumento que también beneficiara a los pensionados. De esta manera retoma uno de los compromisos que asumió cuando llego a tomar el Ejecutivo. Sucede que según su comitiva los jubilados son quienes más sufrieron el macrismo.

El presidente Alberto Fernández, en la mañana de hoy, anunció que en diciembre el Gobierno dispondrá un aumento en las jubilaciones. Esto también será para quienes perciban pensiones. En su discurso recordó que durante el macrismo los haberes previsionales cayeron un 19% en términos reales.



En declaración en un medio nacional el presidente indicó: “En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones”. A su vez expresó “eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación”. Luego declaró “Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir”.



Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para su discusión. En tanto el Presidente dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”. Esto lo dijo en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner. La misma fue dada anulada durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.



“La ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes”, subrayó. En este sentido, añadió que no comparte la mirada de muchos que “dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos”. Uno de ellos es la variación de los salarios y la recaudación. Sobre esto indicó que “es importante porque si no se recauda no se puede pagar”.