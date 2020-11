Cinthia Fernández furiosa con su ex: “Sale con una íntima amiga mía”

La novela entre Cinthia Fernández y Matias Defederico no termina más. Cuando parece que no hay más nada por escribir, surgen capítulos nuevos. Antes de la pandemia habían oficializado su separación y desde entonces los escándalos mediáticos y judiciales fueron innumerables. Las batallas en las redes con indirectas y directas parecía haber llegado a su fin ya que finalmente cada uno había seguido su camino. Hasta hoy que volvió a explotar todo.

Resulta que la panelista de LAM “Los Ángeles de la Mañana” se enteró que su ex marido y padre de sus tres hijos estaba saliendo con una mujer. Hasta ahí todo más que bien. El conductor del programa empezó a contar detalles de la situación: “Me llegó la información de que el ex de Cinthia Fernández estaría saliendo con una mujer. No estaríamos hablando de cualquier mujer, sino de una chica de nombre Agustina, que sería mamá de una de las compañeritas del colegio de sus hijos. ¿La conocés?, preguntó el presentador a la modelo.

“No solo la conozco chicos, ella venía a mi casa a tomar mate casi todos los días. Hablamos mil veces sobre un montón de temas y lo peor de todo es que hablamos sobre temas de los divorcios. Otra cosa, la hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo”, comenzó diciendo Cinthia, que luego expresó que no sabe cómo conoció a su enamorada debido a que su ex jamás fue al colegio a buscar a sus hijas.

Sorprendida con la noticia, Cinthia Fernández comenzó a hilar cabos sobre la relación entre su ex y su mejor amiga. “Un día estaba en mi casa tomando mate, antes de la pandemia. Ella se puso nerviosa porque estaba medio en tole tole con el marido. Nosotros estábamos teniendo una charla íntima, que contábamos de los divorcios. Y decía ’perdí la alianza, perdí la alianza’. A la semana viene una de mis hijas y me dice que esta chica estaba bañándose en la casa de papá porque se le rompió el agua. Ahí empecé a atar cabos”.