El enojo de Pampita con el programa de Ángel de Brito

El día de ayer en el programa que conduce Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana” se dieron a conocer algunos detalles del nuevo departamento que alquiló Pampita junto a su esposo Roberto García Moritán. La pareja decidió dar un paso más en su incipiente matrimonio y decidieron mudarse a una lujosa casa en Figueroa Alcorta, una zona residencial, muy cerca de la casa de Marcelo Tinelli.

Según adelantaron, el departamento de Pampita cuenta con tres pisos, 22,23 y 24. Serían los últimos del edificio. Cuenta además con una piscina climatizada. Lo que más había llamado la atención del equipo era la cantidad de habitaciones y baños. “Es en el modo Tinelli porque Guillermina y Marcelo viven en departamentos separados. En este caso, alquilaron los pisos 22, 23 y 24, la lujosa vivienda cuenta con 7 habitaciones y 11 baños”, señaló la periodista Maite Peñoñori, antes de seguir dando detalles.

“Les quedó chica la casa inteligente de Barrio Parque, de la que se habló tanto, son demasiados. La nueva casa a la que se mudó también es carísima y en dólares, costaría al rededor de 15.000 dolares mensuales el alquiler.”, señaló Andrea Taboada, quién continuó dando detalles ante la sorpresa de sus compañeros que no podían creer los lujos, el precio y las dimensiones del nuevo hogar del matrimonio Moritán.

Durante su programa, Pampita se mostró muy molesta con el equipo de “Los Ángeles de la Mañana”, al afirmar que no es momento de estar hablando de todas esas cosas. Señaló también que se debería tener en cuenta el contexto social que está atravezando el país: “No se dicen esas cosas. La cosa está difícil para todos y hablar de eso al aire no me parece, hablar de cifras tan livianamente no me pareció bien. Me parece que es de muy mal gusto”, dijo.

Además recalcó que nunca fue la intención de la pareja que toda la mudanza tenga un tinte mediático. “La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok, si lo hubieran hablado desde otra perspectiva sería entendible, pero ellos se limitaron a hablar de números. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo”, remarcó Pampita.