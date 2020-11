Hospital San Juan: juntan agua en tachos para llevar hasta el lavadero

El hospital San Juan Bautista es considerado el principal centro de salud de Catamarca. El mismo hoy, y desde hace tiempo, tiene un serio problema de servicios (agua y energía) que afectan su funcionamiento. Para la energía se necesita obras complementarias para por ejemplo cuidar los aparatos y que no hayan variaciones en el suministro.

Cabe considerar que cada falla de los servicios se ve reflejada en posteriores problemas. Principalmente en lo que concierne aparatología. Otro punto a destacar es que en el Hospital San Juan Bautista tiene una parte alta y una parte baja. El problema en la actualidad esta en la parte alta del hospital. Donde funciona el lavadero, que no tiene servicio de agua.

Por este tema los empleados tienen que llevar agua desde un lugar a otro sector para poder abastecerse. Por este tema el dirigente de ATE Salud, José “Tato” Traverso habló con El Aconquija para comentar sobre el estado actual del nosocomio. “quería destacar que el problema no es de Agua Catamarca, no es un problema de afuera sino qué es un problema interno” comenzó el gremialista.

Luego de eso prosiguió “los compañeros del personal de salud debe trasladar tachos de agua para abastecer algunos sectores”. Esto se refiere a buscan agua desde el grifo del hospital hacia otros sectores. Por ello es que indicó “el hospital es un colador”. También expresó “esto no tiene que ver con una gestión, no estoy hablando de la actual gestión, sino de todas las anteriores ya que no tuvieron ninguna política de estado”.

A su vez el gremialista destacó el trabajo de sus compañeros del ámbito de la salud del Hospital San Juan, ya que se esmeran cada día para cumplir sus tareas. “el personal de salud que se esfuerzan día a día para que las tareas se cumplan en situaciones adversas” apuntó. Luego dijo “quieren seguir adelante”. Es que el personal dedicado a esa tarea son esenciales.

Sobre esto preciso “es muy importante el lavadero”. Esto se debe a que sin no esta en funcionamiento no se puede lavar la ropa. Esto lleva a que al día siguiente no podrían generar su tarea. Esto se debe a que todos los elementos pasan por el lavadero primero. Por ejemplo previo a cada operación deben tener cada herramienta en condiciones.