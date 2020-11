Le rechazaron la recusación de José Ricardo Cáceres para Barros

Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó la recusación presentada por José Ricardo Cáceres. Esta iba en contra del diputado Augusto Barros, por “carecer de integridad necesaria para juzgar a un juez”, según argumentó el magistrado. El resultado de la votación fue de 25 votos por la negativa, 13 abstenciones y 3 ausentes. Ahora la decisión podría judicializarse.

Tras la recusación de José Ricardo Cáceres, Barros planteó que “la misma carece de sustento legal”, manifiestamente extemporáneo”. Incluso, el diputado apuntó contra el juez: “Puntualiza hechos y antecedentes de los cuales no adjunta una sola prueba que sustente lo expresado en lo recusatorio”. Además, el legislador aclaró que Cáceres “asevera que he efectivizado declaraciones que no son ciertas”.

En este sentido, el diputado Barros señaló que José Ricardo Cáceres se basa en “publicaciones periodísticas para sentenciar que carezco de integridad suficiente”. “La función de los diputados no es la de ser juez. Es la de determinar si existe causa probable para iniciar juicio político y abrirse el debido proceso legal”, puntualizó el legislador en el escrito.

“Tampoco somos jueces, por cuanto ese rol lo ejerce el Senado de la provincia bajo la titularidad de vicegobernador”, finalizó Barros. Sobre la recusación, Cáceres planteó que “siempre hubo motivos para apartarlo, pero no lo hice para no entorpecer la continuidad del juicio político que se produce en mi contra”. Además agregó que no cuentan con votos necesarios para sacarlo.

También, Cáceres alega que “lo que cuestiona gravemente el procedimiento seguido para producir un dictamen que niega la presentación de mi descargo. Este se presentó en tiempo y forma (24 de octubre de 2018), considerándolo al diputado Barros partícipe de esta maniobra”. Barros “no ostenta la integridad suficiente para ser juez de jueces”, enfatiza el magistrado.