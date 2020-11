Valeria Lazarte, la ex de Coti Sorokin, lo fulminó en las redes

Durante el día de ayer se confirmó uno de los rumores que muchos venían hablando. Cande Tinelli mantiene una relación con el cantante Coti Sorokin y oficializaron su romance. En el programa LAM “Los Ángeles de la Mañana”, su conductor Ángel de Brito, anunciaba que era oficial. Le había confirmado la propia Candela por medio de mensajes. La hija de Marcelo, mantiene una relación con el cantante Coti Sorokin desde el mes de noviembre.

Su ex pareja Valeria Lazarte no lo tomó nada bien y apuntó en sus redes hacia el compositor. Coti Sorokin y Valeria mantuvieron una larga relación. Estuvieron casados por más de 25 años. Fruto de esa unión tuvieron 4 hijos (dos parejas de mellizos), de 25 y 16 años. Además de haber sido esposa era socia comercial del cantautor. Llevaban juntos el negocio relacionado con la música y con la carrera artística del que entonces era su marido.

Luego de hacerse pública la noticia y de oficializada la relación de la influencer Cande Tinelli con Coti Sorokin, Valeria hizo un potente descargo a través de sus redes sociales. A pesar de haber mantenido siempre un perfil bajo y de no haber estado nunca implicada en polémicas, esta vez fue contundente en su descargo y lanzó punzantes declaraciones en reacción a la romántica postal que subió su marido a Instagram.

“Viste cuando tenés vergüenza… también ajena… te tapás la cara… qué cosa che”. A lo que agregó: “Viste este emoji… (publica una chica con la cara tapada) y este otro… (publica otro emoji con cara de enojada) son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?”, lanzó el interrogante para que puedan contestarlo sus seguidores y allegados que no tardaron en brindarle palabras de apoyo.

El descargo más fuerte de Lorena Lazarte hacia Coti Sorokin

“Podría tener la misma foto de hace una semana atrás… pero el significado es justamente el opuesto… es muy curioso… la foto es la misma y las felicitaciones también… no así todo lo que pasa por dentro”.”No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida ‘normal familiar’, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor…”, sumó.