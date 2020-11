Corte en la Ruta 38: vecinos reclaman por falta de agua

Esta mañana vecinos en la localidad de Coneta, Capayán procedieron a cortar la Ruta 38 para reclamar por la falta de agua en la localidad. El problema con el suministro se volvió algo crónico en Catamarca. En las últimas tres décadas esto fue uno de los grandes dilemas que debieron padecer los vecinos junto con problemas con la energía. Hoy cansados por estas cuestiones procedieron a manifestarse.

El corte en la Ruta 38 se está llevando a cabo a la altura del ingreso a Coneta, Capayán desde las ocho de la mañana aproximadamente. Según se informó un grupo de vecino se encuentra interceptando ambos carriles de la vía. Las molestias se percibieron en el lugar, ya que solo permiten que pase 15 vehículos cada media hora y se han generado largas filas en ambas manos.

Ante los reiterados cortes de agua y la falta de obras para mejorar las condiciones, los vecinos se hicieron presentes en la Ruta 38. La acción fue llevada a cabo con el fin exigir la presencia del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozincki. EL mismo se había comprometido en realizar obras para mejorar el servicio, hace ya tiempo. Las cuales hasta el momento no se han iniciado.









No es la primera vez

El pasado 15 de octubre, productores mandaron una carta y expresaron: “El escenario es caótico para nosotros, los Colonos y Flia. Casi no hay eco a los planteos, en los organismos pertinentes, que se destacan sobre la incomprensión, desidia e incompetencia. La dirección de Riego está dividida, desorganizada y fuertemente debilitada en su gestión por los egos”.

No solo mandaron la carta al gobernador, sino que también tomaron la decisión de hacer la protesta una realidad. Por esta razón, en horas de la mañana de ese jueves cortaron totalmente la Ruta 38. Los mismos aseguraron que no se moverían hasta que aparezcan las autoridades de los Ministerios de Agua y Agricultura. Desde el gobierno todavía no se manifestaron sobre el tema.