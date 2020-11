¡Karina La Princesita oficializó una relación amorosa

Días atrás sol, la hija que tienen en común Karina La Princesita y el Polaco, fue invitada al programa de Ángel de Brito “Los Ángeles de la Mañana”. Mientras la joven hablaba sobre su vida personal el presentador aprovechó para preguntarle por su mamá. Incisivo De Brito quería saber si Karina estaba en alguna relación amorosa. Sin esquivar la pregunta, Sol respondió que no estaba segura, pero que tenía algunas dudas:

“La verdad que no estoy segura, todavía no puedo asegurar nada, yo sospecho un poco. Voy atando cabos, pero hasta no tener pruebas no puedo hablar mucho”. Además la joven comentó sobre un pacto que tiene su con su mamá con respecto a posibles relaciones amorosas que pueda tener “Karina La Princesita”: “Mi mamá me dijo que ella no va a traer nadie a casa hasta que no esté segura de lo que siente por esa persona”

El nombre del afortunado es Nico Furman. Un joven cantante que conoció a Karina La Princesita en el año 2015, cuando la reina de la música popular todavía estaba en pareja con Sergio Agüero. El primer encuentro se dio en el programa “Elegidos”. Ese día Karina estaba de paso en reemplazo de Axel. La periodista de “Bendita”, Vicky Braier, destapó la olla del romance al observar algunas pistas que ambos fueron dejando en sus cuentas de Instagram.

La periodista expuso una serie de vivos de Karina “La Princesita” donde se puede ver claramente que no se encuentra en su casa. Haciendo comparaciones minuciosas, con objetos de su hogar, como ser el espejo, cuadros, mesa, etc. Braier llegó a la conclusión que se trataría de una residencia ajena. Ahondando un poco más, concluyó que la casa de sería del cantante y compositor Nicolás Furman.

Ángel de Brito, no deja pasar una. En el Cantando 2020, antes que Oscar Mediavilla realizara su devolución, le consultó a Karina La Princesita, de forma directa: “Antes de pasar a Oscar, Karina te quería preguntar una cosita. ¿Estás de novia?, leí en las redes”. “Eh ( entre risas) no, no estoy de novia, todavía. Me gusta oficializarlo cuando estoy segura. Estoy charlando con alguien. Él canta también”, dijo la Princesita sin negar la relación.