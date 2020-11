Karina La Princesita perdió el juicio con sus ex músicos y explotó en las redes

Un conflicto judicial de larga data viene llevando La Princesita con sus ex músicos. Todo inició en el año 2013, cuando la cantante no quiso que los hermanos Serantonis la siguieran representando. Decidió seguir por cuenta propia. Desde ese momento empezaron un aluvión de conflictos legales. En el día de ayer culminó la primera de cinco demandas que tiene la ex del Polaco. Karina La Princesita perdió el juicio y explotó en las redes sociales.

Tras sufrir un duro revés en la justicia , la cantante mostró su descontento en sus redes sociales. Precisamente en Twitter, donde no midió palabras, lanzando misiles dirigidos directamente sin dar vueltas. “Acabo de perder el primer juicio de 5 que me hicieron” anunció, dolida tras la derrota legal. “Pero no fue todo, ya verán”, manifestó molesta y afilaba cuchillos para continuar con su descargo en la red social del pajarito.

La condena obliga a Karina La Princesita a abonar una suculenta suma de dinero a uno de los músicos de su antigua banda musical. La intérprete informó además que “acabo de perder el primer juicio de 5 que tengo iniciados, por una suma que no me corresponde pagar a mi obviamente. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo éramos empleados de los Serantoni”, contó enojada para aclarar tantos.

Descargo con nombre y apellido de Karina La Princesita

Sin ningún tipo de temor, no tuvo reparos en mencionar con nombre y apellido a los que ella considera culpables y responsables de abonar la suma de dinero que la justicia le cargó a ella. “Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice” remató para que no quedaran dudas de su estado de ánimo. Dentro del habiente de la movida tropical, los hermanos Serantoni son hombres claves y con mucho poder.

Al finalizar su potente y filoso descargo, Karina La Princesita apuntó en esta oportunidad contra los músicos. A los que considera que se aprovecharon de la situación e iniciaron el juicio con quién no correspondía. “Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mi y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad. Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quiénes corno son” escribió, furiosa. Y agregó para cerrar: “todo vuelve!!! La plata Dios sabe en qué la usarán. Ojalá sea de bendición” y agregó un emoji con forma de corazón.