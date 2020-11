Martín Ciro: “Es mentira que me allanaron”

El día de hoy trascendió la noticia de que Martín Cirio, el youtuber conocido de manera mediática como La Faraona, había sido allanado en su casa. Importantes medios de comunicación de nuestro país publicaron la noticia. El procedimiento habría sido por la denuncia que tiene el youtuber por apología al delito, tras las acusaciones en su contra que pesan por supuestos comentarios pedófilos en las redes sociales.

Sin tardar, Martín Ciro salió a desmentir la noticia: “A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar, de no poder expresarme ni responder, mientras ellos sí pueden hacerlo y decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras”.

En medio del descargo que realizó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, Martín Ciro, amenazó y pidió que no lo provoquen. Además solicitó que no lo incitaran a hablar porque tenía mucho que decir: “Yo por ahora no puedo hablar mucho, es más, a nadie le conviene que hable, pero cuando hable y cuente todo lo que me está pasando van a ver… Están cometiendo delitos a lo loco, y estos misiles que me están tirando a mí, me duelen, tampoco me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan”

La segunda amenaza de Martín Ciro

Sin medir sus palabras, Martín Ciro, lanzó la segunda amenaza, esta vez con un tono un poco más fuerte: “Los misiles van a volver a ustedes en forma de bomba atómica. Lo que están haciendo es criminal y todo lo que hacen les va a volver, es la ley de la vida. Con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de cagarle la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo”.

En cuanto a los resultados del allanamiento que negó, Martín Cirio ironizó escandalizado: “Dicen que agarraron 89 pendrives, ¡es un montón!. Por Dios, de donde sacan esa información. ¿Qué soy? ¿Una casa de computación del año 2005? ¿Qué tengo, las 17 temporadas de ‘Grey’s Anatomy’?”.Terminó su descargo, con una posterior publicación en donde agradecía a sus seguidores por el apoyo recibido en este dificíl momento que está pasando.