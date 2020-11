“No pierdo mi tiempo en casos perdidos”: Nacha Guevara durísima con Lola Latorre

Lola Latorre regresó anoche al Cantando 2020. La hija de Yanina había sido suspendida al haber asistido a una fiesta clandestina. Acusación que fue rotundamente negada por su mamá quién juró que la de las imágenes no era su hija. Cumplida la sanción de 15 días la joven volvió a las pistas del programa. Al parecer a Nacha Guevara no le gustó nada su regreso y se lo hizo saber. La actriz fue durísima con Lola.

Semanas atrás Nacha Guevara se había manifestado en contra del regreso del cantante Pablito Ruiz. El músico había sido suspendido por una situación similar a la de de Lola Latorre. La jurado había hecho notar de forma clara y contundente su disconformidad ante el regreso de Ruiz a las pistas del Cantando 2020 luego de haber cumplido su sanción.

“Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo la artista al participante hace dos semanas atrás.

Tras haber cumplido la sanción que le impusieron por haber asistido a una fiesta clandestina. En su devolución, Nacha Guevara fue muy dura con la hija de Diego y Yanina Latorre. “¿A Lola no le decís nada?”, le preguntó Ángel de Brito a la jurado, que al momento de dar la devolución a los participante ni miró a Lola. Así mismo cuando les dio la bienvenida, se refirió solo a su compañero.

La devolución de Nacha Guevara

Nacha Guevara no anda con vueltas. Anoche cuando le tocó dar su devolución a la pareja compuesta por Lola Latorre y Lucas Spadafora fue contundente: “¿Cómo estás Lucas? Me alegro de verte”, expresó, sin dirigirse a la joven. Y agregó: “¿Sabén qué pasa? En este tiempo que no estuvieron, mucha gente evolucionó y los que no evolucionaron partieron”.

Además Nacha Guevara remarcó que la pareja no está a la altura de los otros concursantes “Ha ingresado gente con mucho talento, grandes cantantes. Entonces, ahora hay una enorme diferencia entre los que hacen ustedes y lo que hace el resto porque se desniveló y perdieron el tren. Se nota mucho la diferencia”, continuó, sin filtro. El conductor advirtió la indiferencia hacia Lola Latorre y preguntó: “A Lola no le decís nada”. “No, no hablo con casos perdidos”, cerró la actriz.