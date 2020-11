Yanina Latorre amenazó con abandonar el estudio

Luego del escándalo mediático entre Lola Latorre y Nacha Guevara en el Cantando 2020, Yanina Latorre salió con los tapones de punta a defender a su hija, como lo hace siempre. . La mamá de Lola fue tendencia en las redes y la elegida por los insultadores seriales de Internet. Durante la emisión del programa LAM, los Ángeles de la Mañana, que conduce Ángel de Brito, tuvo un durísimo choque con la ex vedette Graciela Alfano.

Yanina Latorre había adelantado que su hija no seguiría en el cantando por consejo de ella. La decisión la tomó luego de sentir que Nacha Guevara la humilló en público al decirle que no tiene arreglo y no querer dirigirle la palabra. Mientras Latorre daba su descargo, arremetió Graciela Álfano, acusando a la rubia de ser la única responsable de la bronca que tiene su hija. De ser ella la que provoca sensaciones negativas en Lola.

“Sos mala y es la tercera ley de Newton: a toda acción se viene una reacción”, le dijo sin filtro la panelista a la esposa de Diego Latorre, que sabía a lo que se refería y trató de defenderse: “Yo le pedí disculpas a Doman por decirle ‘La bolud…’ a su hija”, reconoció en un momento del programa Yanina Latorre, quien se había tenido una sofocada pelea verbal con Evelyn von Brocke, madre de la joven.

Graciela Alfano le responde a Yanina Latorre

Graciela Alfano tomó el guante y respondió: “¿Vos le dijiste ‘La bolud…’ a la hija de Evelyn? Pero vos no podés pedir que no se metan con tu hija cuando te metés con todo el mundo, no podés pretender que no la insulten y que la traten de mil amores cuando vos no haces lo mismo, cuando te metés con la hija de otros”, le reprochó Alfano. “Igual no hablé de la vida privada de la niña ni nada”, se volvió a defender Yanina. Esta vez más molesta.

En un momento la discusión se estaba tornando más caliente cuando Yanina Latorre se levantó del sillón y fue en busca de Cinthia Fernandez: “¿Podemos irnos si somos cuatro de copas?”, preguntó la bailarina. “Yanina, Cinthia no te suelta la silla ni de casualidad”, la chicaneó Ángel. Y agregó, está vez dirigiéndose a Graciela: “Vos viniste a volverlas locas”. “¡Por supuesto! Y a mí me encanta volverlas locas porque soy la Alfano. Y ustedes, nadie”, contestó.