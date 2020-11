Habló un músico de Karina La Pricesita y la fulminó

En el día de ayer Karina La Princesita explotaba de rabia en las redes sociales, haciendo potentes descargos en contra de sus antiguos músicos. Sucedió que la cantante perdió el primero de cinco juicios que tiene y debe pagar una importante suma de dinero, con tiempo límite hasta el mes de diciembre. Hasta el momento solo teníamos la versión de Karina, quién manifestaba que la responsabilidad debía caer sobre los hermanos Serantoni.

Durante el día de hoy se pudo escuchar la otra versión de los hechos ya que el músico que ganó el juicio, realizó fuertes declaraciones, que no dejan bien parada a Karina La Princesita: “A mí no me interesa hablar, mucho menos de ella porque estoy viendo por todos lados que ella está tirando palos y no solo hacia mí, sino por entero, tira palos para todos lados. No me interesa realmente meterme en esa situación”.

Además disparó munición pesada, hablando sobre la clase de persona que es Karina La Princesita: “Yo sé la clase de persona que es, nadie me va a decir otra cosa, yo la conozco, sé lo que es y por algo tanta gente le hizo juicio a ella en la misma época que yo, creo que no es casualidad. Por algo debe ser. La verdad es que ella se comportó muy mal conmigo, y no solo conmigo, te podría decir que se portó mal con todos, con nosotros”, empezó diciendo El Puma en un audio reproducido en el programa LAM.

Fuerte descargo contra Karina La Princesita

Además responsabilizó a la cantante de haberlos dejado sin trabajo “Yo siempre laburé con un montón de grupos y no tuve ningún tipo de problemas con ninguno, esa es la realidad. Ella se comportó muy mal con todos nosotros, hasta el último tiempo estuvimos con ella, pero llegó un día y sin avisar dejó tirados a todos los músicos del grupo y se armó otra banda. Se quedó con dos músicos de los que ya tenía, de la época en que yo, que también le habían iniciado juicio a ella.

La cerrar el audio, el músico aclaró que no hablará en los medios y ultimó a Karina la Princesita que pague. “Ella los convenció para que solamente les hagan juicio a los hermanos Serantoni, y la verdad que yo nunca tuve nada con los hermanos Serantoni. Sabía quiénes eran, pero nunca hablé con ellos ni los vi, no le conozco la cara”, agregó y cerró sin filtro: “Yo no soy una persona de andar hablando en los medios ni nada. Y tampoco me interesa, porque el tema ya está cerrado, que pague lo que tiene que pagar y listo”.