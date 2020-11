Moria Casán mandó al frente a Oscar Mediavilla

Como cada noche, en el Cantando 2020 en conductor del programa, Ángel de Brito presentó al jurado. En esta oportunidad sucedió algo que para muchos pasó desapercibido, menos para Moria Casán . A pocos minutos de comenzar el programa, De Brito conversaba con la conductora Laurita Fernández cuando la cámara enfocaba a Oscar Mediavilla parado al lado de Moria sin poder evitar las risas, “¿Qué pasó?”, consultó el conductor.

Tras ser enfocados, la Diva no dudo en tomar el micrófono y sin pensarlo dos veces, mandó al frente a su compañero de jurado. “No, perdón. Les quiero decir a la gente, que me acaban de avisar que, cuando presentaron al señor Mediavilla, tenía la bragueta abierta. La gente me escribió como loca diciéndome ‘¡decile a Oscar Mediavilla que tiene la bragueta abierta!”, reveló la diva ante la atenta mirada de De Brito y Laurita Fernández.

Sin ningún tipo de vergüenza y haciéndose cargo de la situación Oscar Mediavilla escapó del incómodo momento mediante el humor: “Tengo muchos mensajes. Estoy que me explota el teléfono. ¿Sabés qué pasó? Me acomodé la camisa y me olvidé de la bragueta, no tuve en cuenta ese detalle. Pero igual, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo para cualquier evento. Abajo tengo un calzoncillo rojo”.

Aprovechando la movida, el conductor, rápido de reflejos, pidió a la producción que repitiera el particular momento para los inadvertidos que no se dieron cuenta del detalle. “La farmacia de Oscar Mediavilla quedó abierta”, agregó el conductor del programa, luego de pasar de nuevamente el momento en el que se ve que el cierre del pantalón de Oscar quedó abierto, dejándolo expuesto ante todos los televidentes nuevamente.

“Pero pará, vamos a organizarnos un poco. La gente me dice cosas que realmente no quiero contarlas, son íntimas, pero les voy a dar una pista, son cosas que hablan muy bien de mí”, continuó el protagonista de la noche. A lo que Laurita Fernández cerró con un pedido a la pareja de Oscar: “Patricia (Sosa) por favor ponele un alfiler de gancho a los cierres para que no se le bajen a Oscar”, disparó la conductora ante las carcajadas de todos.