“Las odio”: Oscar Mediavilla destrozó a Las Primas

El día de ayer Flor torrente y Michel Hersch eligieron la canción del popular grupo de los 80 “Las Primas”, la pieza seleccionada fue “Saca la mano Antonio”. Luego de presentar su performance, el ninguneo del jurado a la canción y al legendario grupo fue de alto calibre. Tanto a Nacha Guevara como Oscar Mediavilla, no solo no les gustó, sino que tuvieron palabras desafortunadas tanto para el grupo como para la canción.

Una vez finalizada la presentación de la pareja, Nacha Guevara inició su devolución diciendo: “Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo…En ese momento fue interrumpida por el conductor de programa: “Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?”, le preguntó. A lo que Guevara respondió secamente: “No, no lo bailo, forma parte de la década de los ’90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos”, respondió la jurado.

La devolución de Nacha Guevara no fue la más fuerte, todavía faltaba Oscar Medivilla, que tuvo todavía palabras más fueres de la actriz: “Convengamos que esto no lo escribió ni Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”. En ese momento volvió a intervenir Ángel de Brito para tratar de poner paños fríos a tanto ninguneo y le pregunto al esposo de Patricia Sosa si alguna vez había bailado esa canción.

” No, nunca baile Las Primas, es más odio a Las Primas, nunca me gustaron, yo tocaba Rock and Roll, y volvió a repetir su odio hacia el grupo de los 80`S.” Ni lerdo ni perezoso, José María Listorti fue en busca de una de las integrantes fundadoras del grupo que se formo en 1985 y le mostró los videos para luego solicitarle derecho a réplica. La Prima consultada fue Daniela, que desde su casa, se prestó para salir en vivo.

“Es lamentable lo que dijeron, me dolieron muchas cosas, pero sobre todo la falta de respeto a la música popular. Me duele que haya sido tan agresivo para decir “Odio las Primas”, fue muy despectivo, esa es la palabra. No solo se atacó a la música, sino a los autores. Fue música de los 80, en un momento Nacha dijo los 90. Yo la respeto a Nacha como una gran artista, pero no reconocer un éxito tan grande, creo que esta fuera de lugar”.