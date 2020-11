Tuvo un bebe en el Maternal, le dijeron que murió, pero ella duda

La joven indicó que personal del Maternal “25 de Mayo” de Catamarca le robaron a su bebe. La denuncia expresa que el 27 de octubre le realizaron una cesárea de urgencia y pese a que le informaron que su bebé había fallecido, ella asegura que nunca pudo verlo. Por lo que deduce que no sabe qué pasó con él y podría estar vivo.

Según relató la mujer, ella venía cursando el último tramo de su embarazo. Pero fue a hacerse un control de rutina en el Maternal, en el lugar fue donde la doctora le informó que su bebé no presentaba movimiento por lo que le practicarían una cesárea de urgencia. Tras realizarse un electrocardiograma se realizó la operación. Pero al culminarla le expresaron que el bebé había fallecido.

Al generar la denuncia, la mujer asegura que la cirugía fue con anestesia general por lo que no pudo ver el momento en el que sacaron al bebé. Lo peor es que tampoco se le permitió verlo después, por lo que no sabe qué fue lo que pasó él. Además, indicó que al día de hoy no le entregaron el resultado del electrocardiograma que se le realizó. Ni nada referido a su primogénito como prueba del fallecimiento.

En el Maternal no dan respuestas de absolutamente nada sobre el caso. A su vez en la comisaria hicieron caso omiso de la situación de esta joven madre desesperada por saber sobre su hijo. En horas de la noche de este 19 de noviembre es que la fiscalía de instrucción de turno se solicitó copia certificada de la historia clínica.

Esto se debe a que no le dieron absolutamente ningún documento que pruebe sus problemas a la hora de tener al niño. Muchos menos del fallecimiento efectivo del recién nacido. Por lo que hizo dudar sobre el hecho a la madre y ahora a la fiscalía. La investigación continuara hasta esclarecer el hecho. Según fuentes judiciales, la presentación penal fue radicada ayer.