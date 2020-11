Yanina Latorre destrozó a Jorge Rial

Tras el escándalo luego del enfrentamiento entre Lola Latorre y Nacha Guevara se desprendieron varias aristas. La hija de “Gambeta” se guardó, pero su mamá Yanina Latorre habló de más en reiteradas oportunidades, provocando una cataratas de escándalos que no tienen fin. Jorge Rial, es su programa Instrusos, responsabilizó a Yanina por los problemas que tiene Lola: “Acá es la carga del apellido; está claro. Lola garpa por Yanina. Está clarísimo”

Además el conductor agregó: “Pero ¿te puedo decir algo? Laburar en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí… A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije ’no’. Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no, yo jamás permitiría que vayan mis hijas, pero te repito, es personal”.

Yanina Latorre, filosa, como lo marca su estilo, respondió al conductor: “Yo no soy como Jorge, porque él es un papá abandónico. Ahora está casado con una tipa (Romina Pereiro) que está en contra de la hija, como le pasó con Agustina Kämpfer. Yo siempre estoy del lado de mis hijos. Si mañana me separo de Diego y me pongo en pareja, la primera de cambio que el tipo se mete con mi hija, va afuera”.

“Primero soy madre y después persona. Por ahí Jorge, que es hombre, tiene otro instinto, otra historia con las hijas, lo que resuelve es putearlas, mandarles audios putéandolas y ahora que está pasando un mal momento, sigue viviendo con la tal Romina, deja que se peleen. Cada vez que hay un quilombo vos llamás a todos los canales y productoras para que no pasen tu tema con Morena, y yo me fumo estoica que todo el mundo hable de Lola. Así que a mí no me des ejemplos de paternidad”, disparó fulminante.

Posteriormente, Yanina Latorre hizo un mea culpa con respecto a la participación de su hija en el “Cantando 2020”: “Me equivoqué en la elección, como vos con tantas. Por eso me hice cargo de la boludez que Lola hizo con Nacha y hasta yo le pedí perdón. Pero Nacha no tiene derecho a los 80 años a ensañarse con una chica de 19. Por más que me digas que Lola es grande, para mí, por cómo la crié y la respeto, no la considero grande. Vos porque abandonaste a tus hijas cuando eran chicas. Yo pienso distinto. Me tenés harta”, cerró la rubia enardecida.