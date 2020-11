Retiran ayuda a hospital porque, si hay plata para plazas, entonces también para salud

La conclusión es que hay plata para la plaza pero no para darle de comer a los enfermos y personal del hospital de Andalgalá. Por eso es que los empresarios y dirigentes que colaboraron con el centro de salud “José Chain Herrera” retiraron la ayuda semanal que estaban haciendo. No puede el Gobierno invertir millones en remodelar un paseo público, no mandar las partidas para el hospital y esperar que la comida quede en manos de particulares, por solidaridad o lástima.

El pedido por comida llegó a oídos de la comunidad. Algunos dirigentes hicieron llegar mercadería con el objeto de solucionar el faltante de mercadería que tenía el nosocomio andalgalense. La incoherencia oficial es tal que en plena pandemia el Gobierno no envía las partidas para la comida del hospital pero desembolsa millones en la plaza “9 de Julio”. La remodelación está en marcha y cuesta la friolera cifra de 23 millones de pesos.

El pedido también se le hizo llegar al intendente municipal, Eduardo Córdoba (UCR-Cambiemos), pero no hubo reacción. El jefe comunal radical no mandó nada, ni siquiera contestó. Entiende que el hospital es un problema provincial. Se encuentra entusiasmado con la remodelación de la plaza aunque no haya insumos para salud. Los trabajos en la plaza también se hacen con plata de la Provincia pero en ese caso el intendente ya se siente parte y no quiere quedarse afuera.

Los internados no tenían para comer por eso dirigentes locales decidieron hacer entrega de mercadería. Supuestamente la solicitud era por falta de presupuesto por lo que en un acto de humanidad se acercaron al hospital José Chain Herrera pero resulta que, no es que no hay plata, sino que se priorizan otras cosas, como la obra pública, no la salud. Uno de los que mayor aporte había hecho fue el empresario “Miguelito” Gutiérrez, sin embargo, otros dirigentes peronistas también hicieron su gran esfuerzo para acercar algo.

Entendiendo que no es una cuestión de solidaridad ni de recursos, sino de “perfiles” de los gobernantes de turno y de “prioridades”, los empresarios y dirigentes entienden superflua su colaboración al hospital. Si hay 23 millones para la plaza entonces también tendría que haber para la salud. Esto a no ser que, se decida no enviar al hospital para destinar una fortuna al paseo público, algo que los empresarios y dirigentes peronistas no están dispuestos a avalar.