Susana Zenteno no irá a la interpelación del Concejo Deliberante

La Municipalidad de Valle Viejo adelantaron que la intendenta, Susana Zenteno, no irá a la indagatoria del Concejo Deliberante. Los ediles habían aprobado por mayoría una resolución para preguntarle a Zenteno sobre 16 puntos. Al respecto de su ausencia, explicaron que la jefa comunal no tiene en su agenda esa visita y además el CD no está facultado a interpelarla.

Las razones de Susana Zenteno

Sobre la resolución del Concejo Deliberante, el secretario de Gobierno Rolando Contrera explicó que todavía no había ingresado el proyecto. “De llegar en estos días, inmediatamente se daría intervención a Fiscalía municipal para que efectúe el control de legalidad y legitimidad del acto”, puntualizó Contrera. Esta sería la razón principal por la cual no asistirá Susana Zenteno.

Por otro lado, Contrera agregó que la Carta Orgánica no faculta al Concejo Deliberante para interpelar o convocar a Susana Zenteno. “No está agendado un encuentro de este tipo. Menos en las condiciones que pretenden convocarla”, explicó el secretario. La interpelación estaba pactada para este jueves en la mañana, donde se indagarían sobre 16 puntos.

“La Carta Orgánica dice que se puede interpelar a los secretarios. A la intendenta se le puede pedir un informe pero ella no puede ser interpelada”, concluyó el secretario de Gobierno. El proyecto presentado por los concejales opositores explica que la citación es por “la irregular situación con la que se conduce el Ejecutivo. Esto es sobre los asuntos públicos”.

Qué dijo Alberto Barrionuevo

Por su parte, Alberto Barrionuevo rechazó las declaraciones de Contreras y argumentó que “no conoce lo que dice la Carta Orgánica“. “Nos faculta para que lo suspendamos al intendente. Inclusive, que le iniciemos juicio político; cómo no le vamos a poder pedir informe y que venga al recinto a contestar”, explicó Abeto. “Zenteno tiene que ir porque si no queda claro que algo oculta”, sentenció.