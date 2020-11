El Peñón: joven bañado en sangre con secuelas tras golpiza de la policía

Desde El Peñon, Antofagasta de la Sierra se comunicaron con El Aconquija para comentar que la policía golpeó hasta desfigurar a un joven de apellido Vázquez luego de irrumpir violentamente en el domicilio como se observa en los videos que se publican en esta nota. Tras la golpiza los familiares fueron a reclamar en la Comisaría y los efectivos los alumbraban con linternas en el rostro e incluso los echaron del edificio.

“Este fin de semana, el día sábado a las 02.00 AM policías del Departamento Antofagasta de la Sierra, Distrito El Peñón, hicieron violación de domicilio en la casa de la familia Vázquez. En el lugar se encontraban compartiendo con amigos. De repente la policía golpeó la puerta. Uno de los chicos Vázquez salió a atender de buena manera y se da con la sorpresa de que lo empezaron a apurar diciéndole que directamente junte las manos para esposarlo y detenerlo”.

Siempre de acuerdo la versión de los vecinos, “el chico se defendió diciendo que estaba en su propio domicilio no en la vía pública. Entonces las autoridades policiales comenzaron a golpearlo al chico a patadas, con el objeto de que el joven deje de resistirse para llevarlo a la comisaría. Salió un amigo y vio que uno de los dueños de casa estaba tirado en el piso y los policías encima de él, entonces intentó intervenir”.

“Luego sale otro hermano de apellido Vázquez y lo empiezan a golpear de una manera brutal dejándolo tirado en piso. A uno de ellos le dejaron las esposas en un solo brazo porque los amigos no dejaron que se lo lleven preso porque estaban en su domicilio, no molestaban a nadie”. Trascendió que golpearon a José Vázquez y a René Vázquez. En tanto los golpeadores serían Santos Kusa Vázquez (no es familiar, solo coincidencia) y Sergio Mamani.

Los vecinos de El Peñón aseguran que “no es la primera vez que se meten en los domicilios, ya viene de hace mucho tiempo y la gente nunca fue escuchada, o a veces se calla por miedo porque cuando los detiene a los jóvenes y adultos los empiezan a golpear o los hacen hacer ejercicios de una manera muy exagerada”, explican sin detallar qué tipo de actividades los policías hacen hacer a los presos. Finalmente sostienen “exigimos justicia y respeto porque somos personas que no merecemos maltrato por parte de ellos, al contrario deberían cuidarnos y protegernos”.