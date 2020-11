¿Vuelven a las aulas las escuelas rurales?

En el marco de las flexibilizaciones que ha emitido el gobierno ha quedado un cabo suelto respecto a la vuelta a las aulas de las escuelas. Esta semana se ha emitido un nuevo decreto N° 2176 donde se modifican algunos puntos de la Etapa amarilla. Entre los últimos puntos del mismo se dejó expresado: “Ampliase las actividades permitidas(…)incluyendo en el mismo el funcionamiento de las Escuelas de Período Especial”. Poco es lo que se sabe hasta el momento sobre esta nueva disposición.

El 26 de agosto pasado volvieron los alumnos a las escuelas durante un periodo muy corto de tiempo. Tras la llegada de algunos casos de Covid-19 a la provincia, la nueva regulación se hizo hacia atrás y los jóvenes no pudieron sentarse otra vez en sus salones. Ahora parece asomarse una nueva posibilidad de que la presencialidad llegue al ámbito educativo después de tantos meses de cuarentena.

El nuevo decreto tomó por sorpresa a más de uno. En los gremios más de uno se quedó boquiabierto y desde el ministerio de Educación no hubo respuestas aun. En el documento redactado por el gobierno provincial no hay fechas, ni datos, ni certezas, solo se ve una tentativa a la que las escuelas vuelvan a la presencialidad. Además no deja claro que sucederá con el ciclo lectivo actual que ya esta a punto de llegar a su fin.

Esto generó muchas preguntas y pocas respuestas. Por el momento la carta educativa no ha soltado resoluciones oficiales ni siquiera un comunicado al respecto. El hecho de la vuelta a clases no solo requiere anunciarlo sino que requiere de una amplia gestión previa. Esto generaría que se vean desde los contenidos pedagógicos hasta los protocolos sanitarios a aplicar al ingreso a las escuelas.

Otra de las incógnitas de las escuelas

Docentes y padres del interior de la provincia se han comunicado con medios locales para hacer reclamo de la falta de directivos en las escuelas. Tanto en Santa Maria como en otras localidades del interior se ha visto este escenario. Quienes se encuentran denunciando lo que sucede se ven realmente preocupados. Actualmente están a punto de terminar el ciclo lectivo y no hay equipos directivos que respalden el cierre del año, y todo lo que ello conlleva.

Tras todo esto, las familias y maestros se encuentra alarmados. “Esto está sucediendo desde abril, aproximadamente. Las escuelas están sin equipos de conducción”, expresaron en este sentido. Si todo ya era complejo con la pandemia, sin un equipo al frente a una institución educativa todo puede complejizarse mucho más. Hoy en día se ven atrasados múltiples trámites que solo pueden avanzar con la presencias de una directora o director.