La Plaza de San Isidro amaneció inundada

Este jueves, la Plaza de San Isidro en Valle Viejo amaneció totalmente inundada. El concejal Gabriel Barrionuevo denunció el hecho a través de redes sociales. “Cómo no manifestar mi enfado de ver la plaza totalmente inundada. Justo después de que la señora Zenteno gastara millones de pesos en su remodelación”.

El concejal explicó el problema de la Plaza de San Isidro: “como arquitecto no me resulta difícil darme cuenta de que calcularon mal los niveles de desagües pluviales. Es un factor que va a deteriorar toda la plaza rápidamente”. “Una prueba más de cómo se malgastan los recursos de todos los chacareros”, agregó Barrionuevo tajante. Al respecto, Susana Zenteno todavía no se refirió al tema.

Cabe destacar que una de las primeras obras que se anunció en Valle Viejo cuando asumió Zenteno, fue la remodelación de la Plaza de San Isidro. Mientras que el departamento sufre de serios problemas con sus cloacas, desagües y calles. Además, la misma intendenta había explicado que el Municipio no tiene fondos suficientes para la remodelación, por lo que se utilizó dinero de la provincia.

Meses atrás, la remodelación de la Plaza de San Isidro había generado malestar entre los vecinos de la zona. Esto es porque deforestaron la zona y sacaron árboles históricos del lugar. Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Soria, explicó que que el hecho fue para la preservación de la Iglesia de San Isidro. Los árboles históricos atraían muchas especies que deterioraban los alrededores.

Sumándose a las voces en contra de los trabajos en la plaza, estuvo Jorge Luis Vildoza. Se trata del actual presidente de la institución que une a profesionales agrónomos e ingenieros del paisaje. Vildoza se había mostrado totalmente en desacuerdo y con preocupación con la obra. Además expresó que municipales actuaban de manera poco profesional y con poco asesoramiento profesional.