Villa Cubas: se suspenden las elecciones por un amparo presentado

La asamblea que estaba prevista para el sábado 28 se suspendió por orden de la Justicia. Así lo dispuso luego de que la lista Unidos por Villa Cubas solicitara una medida de amparo. De esta manera, tampoco habrá elecciones en el club por el escándalo en torno a la presidencia. Hugo Navarro, uno de los candidatos, fue acusado por perjuicio.

La lista de Villa Cubas que tiene como candidato a presidente a Javier Galán, había presentado el recurso hace un mes. Allí se solicitó la suspensión de la Asamblea General Ordinaria prevista para mañana. Aparentemente, Hugo Navarro habría llenado el libro de socios pero sin la presencia del presidente del club. Esta acción generó un conflicto de intereses.

El director de Personería Jurídica, Alexis Burgos, se refirió a la suspensión. “La Justicia deberá resolver una vez que le remitamos toda la información y las actuaciones. Hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo no se podrá realizar la asamblea”, explicó Burgos. Además, el director agregó que “me parece muy bien, así se despejan todas las dudas planteadas”.

Hace un mes, la lista Unidos por Villa Cubas manifestó que la denuncia es por “los hechos acontecidos el pasado 30-10-2020, momento en el que se realizó la registración de aspirantes a socios. Consignándose una falsa antigüedad en perjuicio de los intereses del club y esta agrupación”. También explicaron que “no avalarán ningún proceso viciado de irregularidades”.

Por su parte, Hugo Navarro no hizo comentarios al pedido de amparo. Se trata del exdiputado y actual secretario de Políticas Juveniles, es decir funcionario de Raúl Jalil. “Se lo llenó retroactivo con año de antigüedad. En ese libro Navarro no figura como socio, se hace llamar el ‘Hijo de la institución’ pero no es socio comentó Galán.