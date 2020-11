Catamarca Radio y TV, entre la censura y las filtraciones

La licenciada, Eugenia Rosales Matienzo, es la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica y además la directora de Catamarca Radio y Televisión. El oficialismo hace muchos discursos sobre robótica pero cada vez que llueve la TV pública no funciona porque se inunda poniendo en riesgo equipos que le costaron una fortuna al Estado. Asimismo, la censura está a la orden del día. Un trabajo periodístico del aniversario de María Soledad no salió porque no pasó el filtro de Rosales Matienzo y Noelia Tapia López.

Rosales Matienzo trasladó su ministerio usando la planta alta y dejando todo lo del Canal en la planta baja, sin importarle que quedaran hacinados los trabajadores de prensa. El punto es que cada vez que hay precipitaciones les dicen a los periodistas que no vayan porque se inunda. Ya en la última lluvia estuvo muy complicado pero esa noticia no se refleja en el noticiero porque los periodistas se verían obligados a preguntar qué se hacen millones de pesos que van a la TV Pública de Catamarca.

Mucha “robótica” y periodismo serio con ribetes de ética profesional como temática pero lo cierto es que el discurso oficial va por un lado y la realidad por otro. La censura o autocensura es más fuerte que cualquier información aunque el nivel de audiencia sea muy bajo en comparación con el enorme presupuesto que representa para los catamarqueños. Unos periodistas armaron un informe sobre María Soledad cuando fue el aniversario de su fallecimiento y Eugenia Rosales y Noelia Tapia (autoridades del Canal) no dejaron que salga al aire.