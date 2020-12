Dengue: Salud de Catamarca desarrolla una intensa lucha contra el mosquito

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, insiste a la población de la importancia del cuidado de los hogares en la lucha contra el Dengue. Por ello es que desarrollan operativos de información para la prevención de una enfermedad que ya se ha llevado varias vidas en la Argentina. Cabe considerar la importancia de las acciones para eliminar las sobrepoblaciones de mosquito.

En uno de sus posteos en redes sociales expresaron “En este año particular de pandemia no debemos olvidarnos del Dengue”. Luego indicaron “estamos comenzando la época de lluvias y es realmente importante que cada persona pueda eliminar los criaderos ya que sin mosquitos no hay dengue”. Posteriormente subrayaron sus consejos en base a lo que se conoce.

En este contexto el equipo de Salud recordó las medidas principales de cuidado personal y limpieza de perímetro de casas. Una de ellas es usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. También explicaron que es menester utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Otro de los tips que concedieron desde salud es colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Del mismo modo precisaron sobre la importancia de proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

De esta manera informaron que se está llevando a cabo el descacharrado y para esta acción se solicita la colaboración de cada uno de los vecinos. Por ello es que brigadistas de control de vectores identificados visitaran los hogares de para ejercer el procedimiento. Ahí informaran los pasos a seguir luego de la desinfección y limpieza.