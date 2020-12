Sin batería: Guardiacárceles tienen que empujar la ambulancia del Penal

El Aconquija pudo saber que los guardiacárceles tienen que empujar la ambulancia del Penal de Miraflores porque hace un tiempo que tiene problemas de arranque y las autoridades no le compran la batería. Se fue el ex director Romero, entró Galván al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El ex ministro Hernán Martel pasó de Seguridad a la Corte de Justicia, asumió Gustavo Aguirre, y el personal sigue empujando la ambulancia ante emergencias en el predio.



La cuestión sanitaria en el Penal ha sido siempre preocupante en el SPP pero en esta oportunidad la situación se agrava en atención a que transitamos por una pandemia mundial. El personal no puede no contar con los elementos de seguridad para cumplir con su tarea como tampoco los guardiacárceles pueden andar empujando la ambulancia porque no tiene batería u otro problema menor. Puede faltar cualquier cosa menos la ambulancia y los insumos de higiene.



Qué sucederá si hay alguna demora en la emergencia de algún interno o personal del SPP por que el vehículo no funcionó. Quién es el responsable de hacer mantenimiento de la ambulancia. Por qué Galván, como responsable del Penal, no soluciona un viejo problema no resuelto por su predecesor Romero. Cómo se le pasó este pequeño detalle a Martel, ahora parece que Aguirre no se enteró. Esperemos que El Aconquija pueda contar la otra historia también.