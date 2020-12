Andalgalá: Familia pasó la noche con el muerto en la cama

Una familia tuvo que pasar la noche con una persona fallecida en su casa en Chaquiago, Andalgalá. Se trata de la pérdida y las peripecias que tuvo que pasar una familia de apellido Mirabal. Los mismos no conseguían que un médico del hospital “José Chain Herrera” fuera al domicilio. Por su parte, la empresa fúnebre tampoco podía tocar el cuerpo. Se hizo una denuncia policial e intervino la fiscal Soledad Rodríguez. Hubo gritos y reproches a las autoridades del hospital.

Según pudo saber El Aconquija y de acuerdo a la denuncia policial, el domingo pasado murió Alcibíades Mirabal. Se llamó por teléfono al hospital a las 23 horas, media hora más tarde estuvo la ambulancia. En primer lugar, los vecinos creen que hubo una demora porque desde el hospital hasta Chaquiago no puede llevar más de 5 o 10 minutos llegar hasta el domicilio de los Mirabal, en inmediaciones de la cancha de Aconquija.

En segundo lugar fue el chofer con una enfermera, no un médico cuando se explicó que se trataba de un código rojo porque el hombre se mostraba muy grave. La enfermera constató que Alcibíades ya no presentaba signos vitales y manifestó que un profesional médico iría a constar la muerte y luego se emitiría el acta de defunción, aspecto central para poderle dar participación a la funeraria que no podía tocar el cuerpo sin esa documentación.

La cuestión es que, tras varias llamadas al hospital, nunca llegó un médico al domicilio de los Mirabal, por lo que un integrante de la familia se dirigió a las 5 AM a la Comisaría de Andalgalá a exponer el caso y hacer una denuncia, información a la que tuvo acceso El Aconquija. En la misma se detalla que la familia pasó la noche con el hombre muerto en la cama por burocracia o desidia del personal sanitario que se encontraba de guardia en el hospital.

Fueron casi 12 horas que estuvo el hombre muerto en su cama, tiempo en que los familiares -ni nadie- podía tocarlo porque no tenían la constatación del deceso. La policía estuvo esperando en el domicilio todas esas horas también, mientras supuestamente el médico iba en camino. Por este motivo los Mirabal se dirigieron al hospital, juntamente con la policía, para saber cuáles eran los motivos que no llegaba el profesional médico a la casa del fallecido en Chaquiago.

A esa hora toma conocimiento la fiscal Rodríguez que se comunica con las autoridades del centro de salud para que procedan en consecuencia pero igual no fue nadie. A las 10 de la mañana del otro día, los familiares de Alcibíades hicieron un escándalo en el hospital de Andalgalá pidiendo por el director hasta que lo encontraron de casualidad porque se les decía que no estaba. El caso es que un médico hizo el papelerío a esa hora asegurando que murió por un paro cardiorespiratorio sin ir al lugar (guiándose de lo que le dijo la enfermera). De esta forma, y recién entonces, pudo proceder la funeraria.