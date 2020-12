Antofagasta de la Sierra podría abrir el turismo en el 2021

Mediante un decreto emitido en el día de hoy el municipio de Antofagasta de la sierra no será parte de la apertura del turismo. Esto se dio en el marco de las flexibilizaciones que se están emitiendo tanto a nivel provincial como nacional. Tras la baja en la positividad de los testeos y la estabilización de la curva de contagios la provincia ya se prepara para reactivar el sector.

Fue un año difícil para el turismo. Desde el 20 de marzo se encuentran completamente parados y hoy hay una luz verde que hace que el sector se anime. A partir del 10 de diciembre la actividad turística vuelve a correr, pero Antofagasta de la sierra decidió quedar fuera de esto. Esta mañana el municipio público un decreto donde detalla el porqué de la medida.

El mismo estipula que al no contar con el personal médico necesario, se coloca a la población a una “situación de vulnerabilidad”. Una realidad es que el punto más cercano donde puedan ir en casos de presentar síntomas de Covid-19 es Belén, que esta a 280 km. Es por ello que disponen a no adherir a lo dispuesto en el Decreto Provincial número 2.180/2020. Pese a todo esto, no descartan la posibilidad de que en enero del 2021 se de la reapertura.







Apertura del turismo en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil firmó el decreto por el que habilita, la apertura del turismo interno y externo. En medio de la Etapa de Convivencia Amarilla, se habilitó la vuelta del interno el 10 de diciembre y externo desde el día 14 de diciembre. La medida se tomó a partir de las recomendaciones de la Comisión Sanitaria. Esto era una deuda pendiente que tenía el gobierno provincial con el sector.

“En todo el país, el sector del turismo fue uno de los rubros más afectados por la pandemia, por eso es necesaria su reactivación”, subrayó el primer mandatario. Además agregó que para la apertura se aplicaran todos los protocolos pertinentes que ya está desarrollando el COE Salud. En este sentido agregó que su objetivo sigue siento “cuidar el sistema de salud local”.