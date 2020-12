Aguirre habló sobre la llegada de peregrinos y turistas

El ministro de Seguridad de la Provincia, Gustavo Aguirre, aclaró que, hasta el 14 de diciembre, los accesos a Catamarca son limitados para turistas. Además, se refirió a los peregrinos y la procesión del Dia de la Virgen que año tras año recibe a fieles de distintas provincias y del interior catamarqueño. En esta ocasión, se realizará de manera virtual y la transmisión podrá seguirse por distintas plataformas.

“Las personas que están en otras provincias y no puedan acreditar el ingreso por ser residente catamarqueño o venir a cumplir una función esencial o humanitaria, no van a poder ingresar. Es triste, no nos gusta tomar este tipo de decisiones, pero es importante defender la situación epidemiológica en esta ultima etapa” remarcó el funcionario de la Provincia en dialogo con Radio Ancasti.

Existe preocupación en la provincia con respeto al tema, hay una gran cantidad de peregrinos que están buscando la manera de llegar para poder rendirle tributo a la Virgen del Valle, aun con la información oficial de que va a ser una procesión virtual. Gustavo Aguirre pide compromiso y solidaridad. “En un futuro van a tener la posibilidad de visitarla como turistas. Apelamos a la responsabilidad” cerró.

Apertura del Turismo

Otro de los temas en la conversación fue sobre la apertura del Turismo. El ministro detalló los requisitos que se tendrán que cumplir y que se esta trabajando para que no haya inconvenientes entre los departamentos. “A partir del 14 se habilita el turismo nacional para las personas que quieran visitar la provincia”. Mientras tanto, el 10 de diciembre comenzará el turismo interno.

Los requisitos son varios, el primero es la inscripción en el portal de ingreso que se encuentra activo desde el inicio de la pandemia. Dentro del mismo, se encuentra la categoría turista, además los ingresantes deberán bajar la aplicación Cuidar, que es nacional y actualmente posee más de 7 millones de suscriptores. Por último deberán traer consigo una declaración jurada.