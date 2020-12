Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo son días en los que podrías recibir ese incentivo económico que te dará el empujón para emprender ese proyecto. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija asegura que quizás el contexto laboral no te motive, pero son días en los que debes dar lo mejor de ti mismo. En el amor los taurinos se verán en algunos aprietos de los cuales solo podrán salir siendo lo más sincero posibles con ellos mismos. Por la parte de Aries está en un momento de mucho carisma, deberías saber aprovecharlo para ir por esa persona que tienes entre cejas.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis serán días realmente calmos, deja de buscar problemas donde no los hay. Cáncer, estarás repleto de ganas de compartir con tu pareja, pero cuidado como te comportas y como manejas tu genio. En el trabajo deberás prestar mucha más atención, el consejo de hoy es comenzar a organizarte. En cuanto a géminis los astros están alineados para que apuestes por un crecimiento laboral, tú sabes hasta donde quieres llegar.

Leo y Virgo

Leo en el amor deberás dejar de idealizar a la persona que tiene a tu lado y no esperes más de lo que puede dar. En el trabajo tendrás algunos problemas que repercutirán directamente en tu economía, cuida tus gastos estos días. Virgo en lo laboral estas en la punta de ir cuesta arriba, todos esos años de esfuerzos comenzarán a dar frutos. En el amor el horóscopo te recomienda que no intentes volver al pasado, por algo esa persona quedo fuera de tu vida.

Libra y Escorpio

Para Libra evita discutir y busca disfrutar, si algo te molesta simplemente déjalo, pero no entres en un círculo de discusiones que no terminarán. En el trabajo deberás dejar da procrastinar, lo ideal es que en este momento del año lleves tus obligaciones al día. Escorpio serán buenos días para disfrutar a pleno de tu pareja. En lo laboral, son días para apostar por más, sabes que puedes conseguir todo lo que te propones. Cuidado con los egos.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor las turbulencias que venían complicando las cosas se calmarán. Disfruta, pero no te duermas. En lo laboral vas a volver sentirte entusiasmado por la profesión que algún día elegiste, aprovecha esas energías. Capricornio en el trabajo el consejo se repite, deberás organizarte si no las cosas no resultarán. En el amor cuida tus contestaciones, pese a que estés enojado.

Piscis y Acuario

Para Acuario permítete jugar con tu intuición, donde muchos vean perdidas tú verás ganancias. En el amor serán días en los que deberás morderte la lengua y escuchar, no siempre puedes tener la razón. Piscis los días malos están llegando al su final en el amor, muestra compromiso y los buenos momentos llegarán. En el trabajo, según el horóscopo, los cambios que has estado generando comenzarán a demostrar resultados favorables muy pronto.