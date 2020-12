Penal: Usan el mismo camisolín “descartable” y los residuos patógenos al aire libre

La prioridad debería ser sanitaria en todos los ambientes. En el Penal de Miraflores hubo una explosión de casos de coronavirus y sin embargo las medidas aún están lejos de ser las adecuadas. Por ejemplo, obligan al personal a usar los mismos ambos antivirus o camisolines cuando son descartables. Los insumos están faltando y el riesgo alcanza tanto a los guardiacárceles como a los internos. En otra imagen se ve residuos patógenos fuera de los contenedores.



Asimismo trascendió que tampoco les proporcionan alcohol ni les dan barbijos nuevos al personal. Tras detectarse los primeros casos, se trabajó bajo la modalidad “burbuja” en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) pero en el medio salió eyectado el ex director Daniel Romero, que hoy es supervisor (ñoqui), y en su lugar tomó posición el prefecto, Guillermo Horacio Galván. Se suponía que las cosas iban a mejorar pero aquí estamos contando lo contrario.



Ayer El Aconquija publicó que los guardiacárceles tienen que empujar la ambulancia del Penal de Miraflores porque hace un tiempo que tiene problemas de arranque y las autoridades no lo solucionan. Se fue el ex director Romero, entró Galván al SPP. El ex ministro Hernán Martel pasó de Seguridad a la Corte de Justicia, asumió Gustavo Aguirre, y el personal sigue empujando la ambulancia ante emergencias en el predio. Ahora el tema son los camisolines descartables que no son descartables y los residuos patógenos.



Por otro lado mostramos la caja donde se depositan los residuos patógenos, así, todos los residuos afuera del contenedor. Un foco infeccioso tremendo. En estas cajas se tira todo lo que tiene que ver con elementos de trabajo de bioseguridad como guantes, ambos, barbijos, material descartable. Estos elementos pueden contener el virus, sin embargo no hay consciencia o nadie controla.



Parece que el doctor Aguirre no tiene la más pálida idea de lo que pasa en el Penal. Es muy difícil combatir la pandemia en estos términos dejando librado a la suerte la situación o desentendiéndose del personal que debe lidiar en terreno sin apoyo de las autoridades. Se pregona el trabajo conjunto y se demanda colaboración pero no proporcionan insumos, la ambulancia no arranca y los residuos yacen esparcidos en el predio.