Nuevo régimen de visitas en el Servicio Penitenciario

El Ministerio de Seguridad, informa que desde el lunes 7 de diciembre. Se modificará el régimen de visitas para las personas privadas de libertad. En el Servicio Penitenciario, para el ingreso, habrá un listado de requisitos, que los familiares directos deberán respetar. Los visitantes que no cumplan los requisitos sanitarios exigidos, o no respeten la disposición reglamentaria vigente, no podrán ingresar al establecimiento.

Los requisitos para ingresar al Servicio Penitenciario son varios. Los visitantes deberán estar presentes 15 minutos antes, para el registro correspondiente. Al entrar, se deberá llenar una declaración jurada, especificando que los datos proporcionados son verídicos. Quedando bajo su responsabilidad, las acciones penales si no lo fueran. El visitante se hará responsable de su propio traslado al predio.

Otra medida es la del ingreso solamente de familiares directos (padre, madre, concubina o hijos) y por interno solo podrá acceder una visita. Además, queda prohibido el ingreso de personas menores de 18 años, mayores de 60 o quienes se encuentren dentro del grupo de situación de riesgo por coronavirus. La recepción de paquetes en el Servicio Penitenciario pasa a ser los sábados de 9 a 12hs para el Ala Norte y de 16 a 19hs para el Ala Sur.

Siguiendo con los cuidados sanitarios. Cada visitante debe presentar un certificado de buena salud. Otorgado por un profesional de la salud. También al entrar se tomará la temperatura corporal, siendo hasta 37° la permitida. Durante todo el tiempo de visita, se mantendrá el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, junto al uso de guantes, barbijo, mascarilla y/o gafas protectoras.

Más medidas

Se encuentra totalmente prohibido el contacto físico con el interno. El incumplimiento de esta medida sanitaria traerá como consecuencia la suspensión temporal de la visita y aislamiento sanitario del interno por el termino de 14 días. No se permite el uso de la visita intima. No se puede compartir mate, bombilla y fumar. El familiar podrá ingresar comida, pero no para el consumo dentro del salón de visitas.