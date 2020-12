Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo llegarán noticias que te darán mucha ilusión, un aumento salarial o quizás un nuevo puesto. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija recomienda que no dejes de aprender, comienza algún curso o busca capacitaré en nuevas cosas. En el amor los taurinos se ven en medio de una muy buena racha, pero cuidado con esas personas que solo están por un cierto interés a tu lado. Por otra parte Aries son momentos para no descuidar a tu pareja y demostrarle todo lo que sientes.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis estás pasando por un mal momento emocional, pero no te cierres en eso, permítete recibir cariño. Cáncer, deberás tener cuidado en tu forma de expresarte, podrías herir a alguien con tanta sinceridad. En el trabajo tienes que organizarte, los descuidos podrían costarte caro. En cuanto a géminis los astros te recomiendan que tengas cuidado en quien confían y en donde apuestas e intenta revisar todo dos veces.

Leo y Virgo

Leo en el amor deberás dejar de ser tan radical, no todo debe ser negro o blanco. Comienza a relajarte y a disfrutar las cosas. En el trabajo disfruta estos días de descanso, así podrás volver mucho más motivado al trabajo. Continúa cuidando tus gastos estos días. Virgo busca innovar en lo laboral, dentro de los márgenes que puedas hacerlo. Permítete salir de tu zona de confort. En el amor el horóscopo, cuídate a ti mismo y apuesta por ti. El amor propio es un pilar fundamental en nuestras vidas.

Libra y Escorpio

Para Libra es momento de cuidar tu salud mental, nuevamente prioriza cuidarte a ti misma ante todo. En el trabajo no dudes en pedir ayuda, saldrán cosas increíbles si trabajas de manera colaborativa. Escorpio tomate todo con un poco más de calma, no te enojes cuando las cosas no sucedan a tu gusto y forma. En lo laboral, serán días de tensión y los problemas se multiplicarán con el paso de los días, no permitas que te afecten o te sobrepasen.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor tendrás algunos altibajos, pero busca escapar de todo eso con tu compañero o compañera de vida. En lo laboral tendrás una muy buena racha, deberás saber aprovecharla. Son días para presentar ese proyecto que tanto te inquieta o apostar por aquello que está en tu cabeza. Capricornio en el trabajo atento a las nuevas oportunidades, no dudes y tómala. En el amor cree en la palabra tu pareja y no permitas en los cuentos que te llegan.

Piscis y Acuario

Para Acuario permítete jugar con tu intuición, continúa apostando por tus propias predicciones. En el amor todo irá cuesta arriba, pero tengan cuidado con los celos. Piscis los días malos llegaron a su final. En el amor limítate a disfrutar y deja que tu imaginación vuele con tu pareja. En el trabajo, según el horóscopo, verás grandes oportunidades en el marco del fin de año, pero tomate tu tiempo para tomar decisiones fuertes.