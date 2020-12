Agua “potable” de Alijilán: tripas, plástico, lombrices, pescaditos

El agua es “el tema” en esta época. El Gobierno no puede garantizar la potabilidad del vital elemento. Sale con color, pero además en algunos casos, también viene con sorpresa. En Alijilán, una localidad del Este catamarqueño, no dejan de asombrarse todos los días. Los vecinos sacaron fotos y enviaron videos a El Aconquija mostrando que del grifo sale de todo menos agua potable: plástico, pescaditos, renacuajos, lombrices, algo así como tripas, etc, etc.

Por empezar el color, marrón por lo general. Aspecto que hace innecesaria la discusión sobre si es potable o no. Cada tanto, el organismo encargado del agua cambia de nombre haciendo creer a la comunidad que el servicio va a mejor, y, por supuesto no deja de politizarse. Cambiar de nombre se reduce a una formalidad, y, los intereses políticos detrás de este servicio esencial no han hecho más que empeorar la situación hídrica en la provincia.

En todo el interior hay quejas por el agua. El Gobierno provincial afirma que atravesamos una sequía histórica pero lo cierto es que nunca se hicieron las obras prioritarias, nunca fue el agua política de Estado. Ahora recién se comenzó con alguna infraestructura pero tarde para no sentirlo en la época del año más delicada para la gente. Las promesas de los diferentes gobernantes (oficialismo y oposición) se sucedieron sin que se aborde lo primordial, las consecuencias son terribles.







Las plantas potabilizadoras parece que no las atiende nadie, yacen semi abandonadas. Va alguien de vez en cuando, pero si un mal intencionado quisiera agregar un producto nocivo o tirar un animal muerto afectaría a toda la población. Las instalaciones son obsoletas. Piletas, unos tachos o embaces agujereados completan el cuadro para potabilizar el agua. La ausencia de alambrado perimetral hace que perros u otros animales puedan caer en los piletones.

No contar con agua potable en condiciones de la red implica que hay que tomar la que sale del grifo (marrón, con bichos, con olor) o comprar agua mineral en el kiosco. Ese presupuesto no siempre está al alcance de las familias catamarqueñas por lo que las sociedades terminan consumiendo esa agua intomable e insalubre sin que los responsables o autoridades reconozcan el problema como para empezar a tener alguna solución.