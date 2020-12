La llaman por privado para decirle que van en camino y nunca llegan

María Quinteros tiene un ranchito en la zona norte de SFVC. Se llueve y se le moja todo. Vive con su hijo de poco más de 1 año y su pareja. Dice que perdió las esperanzas en la política y que lo que poco que tiene es gracias a la solidaridad de los vecinos. Las autoridades de la Capital tendrán sus técnicos para evaluar la ayuda oficial en estos casos pero lo que no se hace es llamar por teléfono, encima por privada, anunciando que ya van en camino y no aparecer más.

Si hay, en buena hora la ayuda oficial. Si no hay, se le explica a la gente que es imposible y de seguro las personas, aunque molestas o dolidas, entenderán, pero, lo malo radica en ilusionar a los vecinos con alguna colaboración hacia estas familias en un alto grado de vulnerabilidad. María y su pareja deambularon por varias oficinas oficiales sin suerte alguna, autoridades provinciales, municipales de la Capital, diputados, concejales, etc, etc.

Para María, juegan con la necesidad de los carenciados. Según la mujer la precaria vivienda está ubicada cerca de la Avenida Choya por la calle Los Algarrobos de la Capital. Dice que perdió las esperanzas de la ayuda oficial. “Anduvimos golpeando puertas y de oficina en oficina”, afirma. Vieron diputados y senadores: “Que están de reuniones. Que vengan otro día, anduvimos en pleno calor, caminando del centro hacia el norte. Nunca tuvimos respuestas. Es perder el tiempo”.

















María expresa que lo que consiguieron es “a pulmón” y “de a poco”. Agregó: “Es la tercera vez que se me llena el ranchito de agua. Saben lo que sucede porque me llamaron y me decían que iban a venir. Te llaman, te dicen mañana voy a ir a verte, pero no llegan. Juegan con uno. No pudimos conseguir mejor la situación”. Gracias a los vecinos de la zona tienen ropa y algunas chapas, pero las lluvias mojan lo que tienen.

Las necesidades son infinitas y los recursos pocos. Muchos vecinos imploran por una ayuda oficial como en este caso. De seguro el Sr. Gobernador o el Sr. intendente de la Capital no están al tanto de la necesidad de esta familia por lo que tal vez esta publicación pueda llegar a poner en conocimiento a las máximas autoridades y obtener así una ayuda que haga más soportable la vida. Como nuestra tarea está hecha, por las dudas dejamos el teléfono de María: 3834- 684452.