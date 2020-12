CD Valle Viejo: la última oportunidad para elegir autoridades

Los problemas continúan en el Consejo deliberante de Valle Viejo, pero Espinoza busca ponerles fin este miércoles. El actual presidente interino del recinto volvió a citar a una última reunión para definir la situación entorno a las nuevas autoridades. Hace más de una semana se busca darle quórum legal a las elecciones, pero se han encontrado en más de un dilema. En caso de que no se llegue a una resolución, Javier Espinoza, quedará a cargo de CD.

“No es la primera vez que no llegamos a un acuerdo, pero es la primera vez que el acuerdo no se da por problemas ajenos al municipio”, expresó el edil en referencia a la intervención de la Justicia Federal. Hace semanas no pueden llegar a una resolución ya sea por discusiones entre concejales o por los casos de Covid-19. Respecto a lo sucedido el sábado, Espinoza dijo que emitiría el comunicado oficial mañana

Con la intención de dar una última oportunidad al los concejales a alcanzar un consenso general, cito a una reunión este miércoles por la mañana. Explicó en diálogo con medios locales que buscará que se oficialice su firma si no obtienen un quorum respecto a las nuevas autoridades. Por otra parte se mostró conforme con la gestión de Barrionuevo. “No voy a tocar nada porque estoy conforme con la gestión de Alberto”, pero admitió que hay muchos trámites que resolver y que los llevará a cabo luego de la reunión.

Antecedentes

Hace una semana el Consejo Deliberante de Valle Viejo se encuentra atravesando un sin fin de problemas. En primer lugar se detectó un caso de Covid-19 positivo, lo cual dejo a todos los concejales aislados y alejados de sus tareas. En medio de todo esto, debían llevarse las elecciones de nuevas autoridades, pero esto termino de desencadenar la controversia. Barrionuevo convoco a una reunión, pese al aislamiento y termino con la intervención en el consejo de la Justicia Federal.

El viernes se había convocado a una nueva reunión para llevar a cabo la elección de autoridades, en el marco de la renuncia de Barrionuevo, pero tampoco resulto. Los concejales oficialistas faltaron y la votación debió postergarse, nuevamente. El sábado se había coordinado un nuevo encuentro para lograr darle un cierre a todo esto, pero tampoco resulto favorable.