¿Cómo estará el clima en Catamarca hoy?

Comienza la despedida del fin de semana largo y algunos ya comienzan a retomar su rutina laboral. Este martes el clima en Catamarca tendrá una máxima que alcanzará los 35 grados y un cielo parcialmente despejado. La nubosidad se hará presente durante la tarde noche, pero eso no opacará la gran jornada verano que los catamarqueños vivirán hoy. En cuanto a la humedad presentó un 56% en la primera mañana.

Este fin de semana el clima en Catamarca paso por varios estadios, lloviznas, nubosidad, pero por sobre todo altas temperaturas. Hoy esto no cambiará y se verán las más altas de estos días. Durante la primera mañana de este martes 8 de diciembre se vieron unos 20 grados, que paulatinamente irán en aumento hasta llegar a la máxima prevista de 35 grados. Luego de alcanzar el pico de la jornada la temperatura descenderá hasta los 29 grados por la noche.

Respecto a lo previsto por el Servicio Metereológico Nacional, se verán vientos de del noroeste. No se presentarán ráfagas fuertes, pero la velocidad estimada irá de 7 a 22 km/h. Los catamarqueños todavía no se liberarán de las nubes, pero este martes no tendrán una presencia protagónica. Se presentarán con más intensidad durante la tarde noche. Durante el día se verá un cielo parcialmente nublado.

El clima para esta semana corta

Como el fin de semana ya termina, miramos un poco más para adelante y prevemos que sucederá en esta semana corta en cuanto al clima de Catamarca. El miércoles se verá un cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá por encima de los 30, la máxima será de 36 grados y la mínima 23. Además se verán vientos del noroeste, que tendrán una velocidad aproximada de entre 7 y 22 km/h

El jueves se presentará una mínima de probabilidad de lluvia durante la noche mientras que el calor continuará siendo protagonista. El pico será de 37 grados, uno por encima del que veremos el miércoles. Por último, y ya casi mirando al próximo fin de semana, el viernes se verá una máxima de 33 grados y una mínima de 24. Mientras tanto el cielo se verá mayormente nublado durante la toda la jornada.