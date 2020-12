Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo son días complicados, pero busca refugio en esas pequeñas cosas que todavía te hacen bien. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija son momentos en los que tu seguridad serán la clave del éxito, confía en ti y podrás con todo. En el amor quizás diciembre te pida pedir un poco de distancia de tus afectos, algo atípico en este época, pero aveces es necesario. Por otra parte Aries, si te encuentras solo podrían ser días en que aparezca una gran conexión con alguien. Podría ser del trabajo o relacionado con los estudios, mantente atento.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis será un mes agitado en este sentido. Si estás conociendo a alguien, sentirás que es el o la indicada. Ten cuidado con esto, pero no dejes de disfrutar. Cáncer, deja de querer apurarte. Debes tomarte tiempo para repensar las cosas y recuperar eso que creías perdido, solo si realmente es lo que quieres. En el trabajo busca concentrarte, es la clave para todo lo que corre en estos días. En cuanto a géminis según como eres ya estás comenzando a cerrar tu año y a mirar hacia el siguiente. Está perfecto que lo hagas, pero tomate tu tiempo.

Leo y Virgo

Leo en el amor tu prioridad estará en este sentido, tendrás ganas de mostrar todo aquello que sientes y ese compromiso que tiene con quien quieres. En el trabajo ya es momento de relajarte, pudiste con todo lo que te enfrento. Ahora siéntate a descansar. Virgo busca concentrarte y no volar del trabajo con la primera mosca que pase. Organizarte va a ayudarte con esto, pero pon más de ti mismo. En el amor el horóscopo, serán días de cambio y liberación. Una pareja, un amigo o un familiar te sacará un gran peso de encima.

Libra y Escorpio

Para Libra serán días para liberarte, buscas aires fresco y no solo porque lo quieres sino porque lo necesitas. En el trabajo serán días en lo que te sentirás muy responsable de todo lo que sucede a tu alrededor, pero quizás hay cuestiones que no te competen. No eres responsable por todo. Escorpio deberás focalizarte en ti por unos días, cuídate a ti mismo y pon al amor propio por sobre todas las cosas. En lo laboral, no dejes que lo que sucede en el trabajo te consuma.

Sagitario y Capricornio

Sagitario este martes amor será un día de oportunidad, camina con los ojos bien abiertos porque podría darse un encuentro inesperado. En lo laboral continuarás con esa buena racha de la que ya hablamos. Apuesta por ti y ve por ese proyecto que tienes entre cejas. Capricornio en el trabajo la oportunidad está en confiar en ti, no debes olvidar eso. En el amor serán días de limpiezas para tus relaciones afectivas.

Piscis y Acuario

Para Acuario las decisiones que tomes hoy en lo laboral no determinarán tu futuro, haz lo que hoy te haga feliz. En el amor los días buenos continuarán hasta final de semana, disfruta todo esto. Piscis son días para disfrutar y seguir conociendo a la persona que elegiste para que este a tu lado. En el trabajo, según el horóscopo, continúa pensando en aquellas decisiones fuertes, pero no dejes de tomarte tu tiempo. Estos días previos a fin de año serán una revolución de cosas fuertes para ti acuario.