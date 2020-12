Con el calor que hace, Cura quiere la Comunión en una parroquia sin techo ni piso

Un Cura se encaprichó que la Primera Comunión se realice en una parroquia en construcción que no tiene piso ni techo, tampoco electricidad como para conectar ventiladores. Los padres de cientos de niños de “Valle Chico” en SFVC se comunicaron con El Aconquija para tratar de llegar al Obispo Urbanc con el objeto de que se revea la posibilidad de realizar el acto religioso en una escuela. Hablamos de 500 personas en un lugar sin seguridad. Una locura con el calor que hace en Catamarca.

“Mi hijo tenía previsto realizar su Primera Comunión en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe que se está levantando en Valle Chico. El tema es que estaba previsto para más adelante, pero esta semana le entró el apuro al cura, el padre Salas, se obsesionó con hacerlo en esta estructura en construcción que no proporciona ninguna protección ni garantía para las familias que se congregarán el próximo sábado y domingo”, afirmaron los padres a El Aconquija.

“No solo los grupos como se habían dispuesto por la pandemia, sino todos los grupos juntos, más de 500 niños acompañados de sus familias”, manifestaron los vecinos a nuestro medio agregando que “las catequistas expresan no poder hacer nada, ya que lo que dice el padre se hace”. Al parecer, los colaboradores de la parroquia no están de acuerdo tampoco, pero no quieren contradecir al Cura Salas que bajó orden y no contesta el teléfono.

“Algunos padres se pusieron al hombro alquilar sillas porque estaba pensado con los niños de pie, debajo de ese tinglado con el calor pronosticado para ese día”, comentan los familiares a El Aconquija añadiendo que la estructura no tiene piso ni techo. Tampoco electricidad para conectar ventiladores y así aliviar un poco el calor. En verdad los días son insoportables, y con la cantidad de gente que va a asistir, puede derivar en desmayos, y complicaciones sanitarias. Imaginamos estará el SAME.

Este sábado se los convoca a los fieles a confesarse y el domingo es la Comunión. La molestia es porque el Cura no quiere dialogar y escuchar las razones de los padres que solo piensan en sus hijos. Salas decidió arbitrariamente por todos, grandes y chicos. Asimismo es difícil que Monseñor Urbanc desconozca la decisión de su subordinado. Buen momento para poner en práctica los sermones sobre errar y corregir, escuchar y dialogar, pedir disculpas y agradecer.