Intendente le compró un auto de 6 millones de pesos a su hijo

Pregunta recurrente: Cómo hacen los funcionarios para volverse empresarios prósperos con propiedades y vehículos que cuestan millones de pesos en un contexto de crisis o cuando al pueblo le va regular a mal o apenas le alcanza para comer. Por caso, el Intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos le compró un AUDI que cuesta poco más de 6 millones de pesos a su hijo. Es la segunda vez en el año que cambia el vehículo.



Si a la gente le fuera igual de bien que a los políticos, la provincia y los departamentos serían otros, pero, evidentemente no es la misma política económica para todos. Por qué no trasladar ese progreso continuo de nuestros representantes hacia abajo de tal forma que la mayoría pueda gozar no solo de lo elemental sino también de algunos lujos, como lo hacen los funcionarios y legisladores.



Mientras la gente no tiene agua potable porque sale intomable del grifo, ellos toman agua mineral. Mientras las familias llegan a duras penas a fin de mes, ellos cambian el auto casi como cambiarse medias. Mientras los vecinos sufren el calor, ellos ya tienen sus casas de veraneo con pileta en zonas turísticas. Mientras muchos catamarqueños se la pasan a guiso, ellos comen bien, incluido por supuesto el asado del domingo. Políticos ricos y pueblo pobre.