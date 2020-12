Diputados aprobaron la nueva reforma al Código Minero

Con un recinto dividido, la cámara de Diputados pudo aprobar en el día de ayer la reforma del Código Minero. La propuesta planea dos modificaciones. La primera respecto al cambio de autoridad minera y el segundo sobre el otorgamiento de prioridades a CAMYEN. En este sentido la votación finalizó con 28 votos a favor y 11 en contra. Dos legisladores se encontraron ausentes al momento de la votación.

El debate fue largo. Durante las horas en el recinto se vio una oposición dividida nuevamente, un oficialismo a favor, pero con algunas diferencias. En torno a las modificaciones se dio un interrogante sobre la valides constitucional de la iniciativa. Todo esto surgió ante la duda de que si era constitucional modificar las autoridades con el paso del juzgado y el control comercial. Pero pese a las discusiones, se negó su inconstitucionalidad.

Por parte de los diputados de la oposición se apuntaron al Gobierno. El diputado José Sosa fue de los principales que llevó esta postura y sostuvo que el gobierno “no quiere consensuar y utiliza la imposición unilateral”. En este sentido dijo: “Vienen por todo, esta es la concentración del poder, la aspiración del Gobernador es someter a los catamarqueños en el puño de su mano”. Pero no toda la oposición acompaño esto.

Por su parte, Carlos Marsilli, parte de los opositores expresó su postura a favor de la reforma. “Acompaño esta iniciativa para que Catamarca deje de ser un mendigo sentado en banco de oro”, sostuvo. Por otra parte, Genaro Contreras acompañó al gobernador con su voto. Allí dijo: “Este gobernador que llegó con más del 60% de los votos se merece la oportunidad de establecer los lineamientos generales para la política minera”.

No solo hubo diputados a favor y en contra de la modificación, hubo también quienes se pronunciaron en contra de la actividad en sí. En este caso Ávila entonó un discurso apuntando directamente a la minería. “Esta modificación del Código no va a cambiar que la Minería siga siendo sinónimo de saqueo de contaminación”, expresó. Además agregó que también es responsable de “pisotear el derecho que tienen los pueblos de decidir si quieren o no la actividad”. Luego de sus palabras voto a favor de la reforma del Código Minero.

Las modificaciones

Se trabajó sobre dos tópicos de reforma del Código de Procedimientos Mineros. Primero, el cambio de autoridad judicial y administrativa. Se propuso que se propone que el Ministerio de Minería sea la autoridad administrativa y la Justicia de Minas la instancia de revisión judicial. Por otra parte, se votó sobre el otorgamiento de prioridades a la empresa minera estatal CAMYEN. Tras los resultados favorables, se le liberarán ciertas áreas a la minera.