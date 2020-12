Legalización del aborto: Cómo votaron y qué dijeron los diputados catamarqueños en el recinto

El aborto legal recibió ayer medio sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y los parlamentarios Catamarqueños jugaron roles importantes. De hecho dos de ellos, Lucía Corpacci y Dante López Rodríguez fueron una incógnita a la hora de los poroteos. La exgobernadora develó el misterio apenas llegó al recinto, tenía un pañuelo verde que anticipaba su voto. Para conocer la postura del diputado catamarqueño hubo que esperar hasta la votación.

Uno de los que votó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue Eduardo Brizuela del Moral. “En mi condición de representante del pueblo catamarqueño no puedo dejar de destacar que la Constitución de la provincia establece el derecho a la vida desde la concepción. La interrupcion del embarazo no se puede utilizar como metodo anticonceptivo. No creo que la mujer deba ser perseguida penalmente, pero sí contenida socialmente por la situación. El debate es un tema muy complejo, y no ajeno a la pasión”, dijo el diputado nacional, que repitió el voto y el discurso que utilizó en el 2018.

Otro de los que votó en contra fue Rubén Manzi. “Debatimos un proyecto que pretende legalizar la práctica del aborto, pero considero que somos desde el embrión. Y nadie puede negar esa vida. El proyecto de ley no tiene sentido de alteridad, no respeta al otro y arrasa con esa corporalidad primaria de todo ser humano que es el embrión. Creo que el Estado no puede decidir sacrificar el derecho a la vida en pos del derecho subjetivo de la autodeterminación”, dijo antes de anunciar su voto negativo.

Mientras que Silvana Ginocchio antes de anticipar en el recinto su voto negativo dijo que el legalización del aborto es un tema “sobre el que no tenemos una posición uniforme que es la regulación al acceso a la interrupción del embarazo. Hay temas que ponen las asimetrías y la diversidad de nuestro amplio país y este es uno de ellos, necesitamos avanzar con la educación sexual, profundizar las políticas públicas, programas en cada rincón de la República Argentina, es preciso informar, contener y prevenir que es la manera en la que vamos a terminar con la clandestinidad”,

Pero Catamarca aportó dos votos para los verdes. Dante López Rodríguez jugó hasta el último momento con la expectativa de los verdes y de los celestes, pero llegado el momento de la votación votó a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. “Los abortos se hacían. Y antes también, se hacen desde que existe la mujer y queda embarazada”, dijo, por su parte, Corpacci, antes de levantar la mano a favor del proyecto del Ejecutivo Nacional.