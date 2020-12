Evento en Saujil no respetó el protocolo, frente a la plaza y a metros de la Comisaría

El fin de semana en Saujil hubo un evento que no respetó el protocolo vigente por la pandemia. Se hizo frente a la plaza y a metros de la Comisaría. Si el municipio no controla y el COE mira para otro lado, si no hay claridad oficial sobre lo permitido y prohibido, es muy fácil producir confusión para abajo y equivocar a la gente. Cometen además otras injusticias por arbitrariedad como por ejemplo con los demás comerciantes de la zona que esperan ser autorizados para trabajar.



La nueva etapa exige responsabilidad, de hecho en SFVC se clausuraron varios locales. La autorización en Saujil corre por parte del municipio que conduce Lucas Carrazana. El titular del área competente es un Sr de apellido Albarracín. El funcionario reconoce que no se respetó el protocolo y que las cosas se fueron de las manos pero nadie actuó a tiempo y lamentarse ahora no es muy práctico ni se soluciona nada si no hay otra actitud del municipio para adelante.



La gente en un local pasando la noche como si no estuviéramos transitando por una pandemia a escasos metros la Comisaría departamental. El COE también tiene su participación pero por alguna razón, si bien sabía del evento, no se entendió el control como parte fundamental de ese mecanismo o proceso de autorización para intervenir a tiempo en caso de que el alcohol entusiasme demasiado las voluntades que hace mucho no salían, bailaban y tomaban.