“Telchi” Ríos aclaró que el AUDI en el que anda su hijo es del hermano del Gobernador

El intendente Daniel “Telchi” Ríos se vio obligado a salir a aclarar sobre el auto de alta gama en el que anda uno de sus hijos. El jefe comunal belicho dijo que no compró el AUDI, sino que el hermano del Gobernador, Javier Jalil, le dio el auto para que lo venda después que su hijo dejó dos autos en la Concesionaria El intendente expresó que no tiene la culpa de que Alejandro “Tuchi” Ríos sea amigo de Javier Jalil y desafió a todos a presentar una operación corrupta en su gestión.



Telchi manifestó que ya está “cansado” de las campañas sucias en su contra pero que “ya sabía” que el vehículo que le facilitó el hermano del Gobernador a su hijo “iba a traer cola”. Sin embargo, manifestó que no hay nada irregular y que va a “defender a muerte a su hijo” más allá de que tiene esa debilidad por los autos personalizados o autos de alta gama. Comentó que su hijo Alejandro (más conocido por “Tuchi”) no trabaja en el municipio sino con su madre. Que si alguien le comprueba corrupción, que renuncia ya en el municipio de Belén).



Para el jefe comunal de Belén “la felicidad no pasa por las cosas materiales” y dijo que él “podría hacer su trabajo en burro” si fuera necesario. “Jamás pedí un préstamo, puedo mostrar mi recibo de sueldo. Lo único que tengo es un depósito de Provincia en concepto de viático de 120 mil pesos para viajar a la feria minera. Plata del CFI”, comentó a un medio local. Daniel “Telchi” Ríos agregando que evalúan iniciar acciones legales a los detractores por considerar que están haciendo daño.



El intendente afirmó que si quisiera “podría ser millonario” y que sin embargo no adquirió propiedades ni vehículos, que “cuando termine su mandato volverá a la bicicletería”. Además se adelantó a confirmar que la familia compró una nueva propiedad al mismo tiempo que aclaró que la adquisición la hizo su ex mujer para los hijos, que no es de él, pero que colabora con la construcción. Que va a pasar las tardes despuntando el vicio de la horticultura.



Respecto a precio del AUDI que el hermano del Gobernador le prestó a su hijo Alejandro, el jefe comunal comentó que no vale 6 millones de pesos como se dijo en un principio sino que cualquiera que acerque 2 millones de pesos se lleva el auto. Que si bien “Tuchi” dejó dos autos (uno que compró en Buenos Aires este año durante la pandemia y otro de su madre) en la Concesionaria, no hay ninguna “transferencia” que vincule al AUDI con su hijo.