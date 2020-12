Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo serán días en los que te sentirás muy autónomo, pero no te niegues a pedir una mano de más cuando sea necesario. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija la inspiración y las grandes ideas no llegan solas, deberás salir a buscarlas. En el amor los taurinos los buenos días están aquí, disfrútalos y no lo desperdicies con absurdas peleas. Por otra parte Aries esa persona que prendió algo en ti terminará de marcar tu año, ten cuidado.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis son días en el que el amor propio deberá preponderar, ningún amor vale más que propio. Cáncer, son momentos para salir de esa coraza en la que te escondes y demuestres todo lo que sientes, sin vueltas ni titubeos. En el trabajo deberás comenzar a relacionarte de otra manera con tu entorno de no ser así, las cosas se complicarán. En cuanto a géminis cuidado con la información que compartes.

Leo y Virgo

Leo en el amor tienes que entender que tú no estas al mando de la relación y que esto es cosa de dos. En el trabajo vas a replantearte tus metas y objetivos, no se trata de un balance de año sino de a donde quieres estar. Virgo serán días en que todo te saldrá como nunca, pero no te confíes de esa buena racha. En el amor el horóscopo, ten cuidado con las confusiones y los sentimientos extraños, siempre es mejor ir lento antes de dar algo que realmente no es.

Libra y Escorpio

Para Libra, comenzarás a pararte de tu lado y a buscar nuevas oportunidades, pero sobre todas las cosas serás fiel a ti misma. En el trabajo deberás dar esos pasos que nunca te animaste a dar e ir por todo. Escorpio serán días sensibles para ti, busca contención en aquellos que tienes afecto. En lo laboral, el 2020 tiene propuestas prometedoras para ti, ve trabajando en el camino para alcanzarlas.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor esos altibajos que atravesaste se complicarán, ten cuidado con lo que dices en momentos de enojo. En lo laboral si tú no trabajas para mejorar no lo hará nadie por ti, es momento de moverse. Capricornio en el trabajo continúa trabajando en tu trabajo y no quieras estar en todo lo que sucede en tu entorno. En el amor quizás son días para pensar en pasar de página y buscar estar u tiempo contigo mismo.

Piscis y Acuario

Para Acuario es momento de apostar por ese proyecto que tienes entre cejas, es el momento aunque no lo creas. En el amor los celos serán una cuestión que traerá fuerte turbulencias a tu pareja, cuidado con las reacciones. Piscis son días en lo que debes demostrar cuanto es lo que sientes por esa persona y lo harás siendo sincero. En el trabajo, según el horóscopo, tienes trabajo y dinero, cuida estas cuestiones y no duermas en tus laureles.