Dalma Maradona compartió una foto que emocionó a todos

Dalma Maradona, la hija del fallecido Diego Armando Maradona cada vez se abre más en las redes sociales. Hoy volvió a emocionarse, recordando a su padre públicamente. Compartió tanto en Twitter, como en Instagram una conmovedora foto elegida por ella misma para tener presente a Diego. Enseguida se ha hecho viral en el mundo virtual. Se trata de un homenaje de los hinchas de Argentinos Juniors a su padre.

En el barrio la Paternal se pueden ver fotos del diez, donde Dalma le coloca margaritas en sus medias. «Gracias la Paternal. Gracias Argentinos Juniors», escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,7 millones de seguidores. Esta imagen llegó a sus manos, después de que hinchas italianos se la hicieran llegar por medio de Twitter. Desde la muerte del astro, es la miembro de la familia que más se muestra en las redes.

Dalma ha utilizado las redes para llorar la muerte de su antecesor en repetidas ocasiones e, incluso para intercambiar mensajes con aquellos seguidores de Maradona. Gianinna, su hermana también apareció en las redes hace unos días con otro recuerdo a la memoria de su padre. Se trataba de la última foto de Diego Armando junto a su nieto Benjamín Agüero. “Guardo para siempre este día”, posteó.

Antes del fallecimiento del diez, Dalma Maradona no compartía muchos detalles sobre la relación con su padre. Su contenido giraba en torno a su mamá Claudia Villafañe; de su hermana, Gianinna; y de su hija, Roma. A pesar de esto, en Enero de este año, Dalma abrió una ronda de preguntas en Instagram, donde respondió algunos datos que sus seguidores querían saber sobre esto.

Una de las primeras preguntas fue: “¿Hablás con tu papá?”. Dalma contestó: “Con mi papá me llevo muy bien porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él, y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mi”. También comentó que se sentía enojada porque su papá no fue a su casamiento. “Pero por mi hija, que no tiene nada que ver con eso me acerqué”, expresó.